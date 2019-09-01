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AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.12.2

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Вчера, 23:10
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Компания AMD выпустила драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.12.2.

Известные проблемы

• Мерцание яркости может периодически возникать в некоторых играх, когда включена Radeon FreeSync, а игра настроена на использование полноэкранного режима без границ;
• На некоторых дисплеях, таких как серия Scepter C или серия Samsung ™ Odyssey G9, на графических продуктах серии Radeon ™ RX 6000 может периодически появляться черный экран;
• Samsung ™ Odyssey G9 C49G95T может испытывать проблемы с отображением или повреждением, если установлено 5120x1440 @ 240 Гц;
• В Metro Exodus ™, Shadow of the Tomb Raider ™, Battlefield ™ V и Call of Duty®: Modern Warfare могут возникать периодические сбои приложений при включенной трассировке лучей DirectX®;
• Анизотропная фильтрация в настройках графики Radeon Software не действует в приложениях DirexctX®9 на графических продуктах RDNA;
• В некоторых играх может наблюдаться заикание при установке безграничного полноэкранного режима и при подключении расширенного дисплея под управлением приложения Netflix™ windows store на графических продуктах RDNA;
• Функции записи и потоковой передачи Radeon могут не работать на графических продуктах серии AMD Radeon HD 7800;
• Изменение ползунка HDMI Scaling может привести к тому, что FPS будет заблокирован на 30;
• У пользователей Oculus Link могут возникать сбои в графических продуктах серий Polaris и Vega;
• Мерцание экрана может наблюдаться при использовании MSI Afterburner;
• Enhanced Sync может привести к появлению черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Любые пользователи, которые могут испытывать проблемы с включенной Enhanced Sync, должны отключить ее в качестве временного обходного пути;

Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.12.2 теперь можно загрузить через интерфейс Radeon Settings или с помощью ссылок, перечисленных в официальных примечаниях к выпуску.
Илья Источник:
amd.com
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