Intel выпустила драйвер 27.20.100.9079

Intel обновила драйвер встроенной графики (GPU) до версии 27.20.100.9079.• Периодический сбой или зависание наблюдалось в Assassin’s Creed Valhalla* (DX12), Tom Clancy’s The Division 2* (DX12) на процессорах Intel® Core ™ 11-го поколения с графикой Intel® Iris® Xe;• Незначительные графические аномалии наблюдались в Arma 3* на процессорах Intel® Core ™ 10-го поколения с графикой Intel UHD;• Незначительные графические аномалии наблюдались в Fortnite* (DX12) (режим Battle Royale) на процессорах Intel® Core ™ 11-го поколения с графикой Intel® Iris® Xe;• Незначительные графические аномалии наблюдались в игре Angry Birds Space * при переключении из развернутого оконного режима в полноэкранный с помощью ALT + ENTER на процессорах Intel® Core ™ 10-го поколения с графикой Iris Plus и выше;• Воспроизведение BD искажалось Corel WinDVD на процессорах Intel® Core ™ 11-го поколения с графикой Intel® Iris® Xe;• Самообновление панели могло быть отключено при отключении и включении питания переменного тока во время воспроизведения видео на процессорах Intel® Core ™ 11-го поколения с графикой Intel® Iris® Xe;• Графика Iris Xe: периодический сбой или зависание может наблюдаться в Cyberpunk 2077* (DX12), Hunt: Showdown*, Dark Souls III*, Horizon Zero Dawn* (DX12), Dirt 5* (DX12), Watch Dogs: Legion* ( DX12) (при запуске новой кампании), Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint* (DX11), Call of Duty: Black Ops Cold War* (DX12), Halo 3: ODST* (во время загрузки миссии), Total War Warhammer 2 (DX12) (при загрузке режима кампании/теста);• Графика Iris Xe: незначительные графические аномалии могут наблюдаться в World of Warcraft* (DX12), Star Wars Battlefront 2* (DX12), Wolfenstein: Youngblood* (Vulkan), Gears of War Inmate Edition* (DX12), Far Cry: New Dawn* (при запуске из сохраненного файла), Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout*, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint* (DX11), MechWarrior 5: Mercenaries* (DX12), Red Dead Redemption* (DX12), Shadow of Tomb Raider (с включенной тесселяцией), Valorant* (на высоких настройках), Sekiro: Shadows Die Twice*, Watch Dogs: Legion* (DX12), Assassin's Creed Valhalla* (DX12);• Графика Iris Plus и выше: периодический сбой или зависание может наблюдаться в Destiny 2* (с включенным античитом), Call of Duty: Modern Warfare* (DX12), Metro Exodus* (DX12) при изменении настроек графики;• Графика Iris Plus и выше: незначительные графические аномалии могут наблюдаться в Mount & Blade II: Bannerlord* (DX11), Yakuza Like a Dragon*;• Незначительные графические аномалии могут быть замечены в ARK: Survival Evolved* (DX11) и Call of Duty: Modern Warfare* (DX12) при включении Image Sharpening в Intel Graphics Command Center на графике Iris Xe;• Предварительный просмотр камеры и воспроизведение видео YouCam могут быть черными;• Экран показывает мусор при изменении разрешения под ОС с панелью 1366*768 на процессорах Intel® Core ™ 10-го поколения с графикой Intel UHD;Узнать другие подробности можно здесь