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Nvidia исправила снижение производительности после обновления до Windows 11 2022 Update

  • Категория: Драйвера
  • Дата: Сегодня, 14:29
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Некоторые пользователи могут наблюдать более низкую производительность в играх или приложениях после обновления до Windows 11 2022 Update.

Обновитесь до последней бета-версии NVIDIA GeForce Experience v3.26, выбрав один из двух приведенных ниже способов:

a) Вручную загрузите установщик NVIDIA GeForce Experience v3.26 по указанному ниже URL-адресу. После загрузки приступайте к установке. https://us.download.nvidia.com/GFE/GFEClient/3.26.0.131/GeForce_Experience_Beta_v3.26.0.131.exe.
b) Из приложения GeForce Experience откройте раздел «Настройки» в GeForce Experience и выберите «Включить экспериментальные функции». Затем закройте GeForce Experience. Подождите 30 секунд, а затем снова откройте GeForce Experience. Приложение автоматически обновится до последней версии.

Nvidia исправила снижение производительности после обновления до Windows 11 2022 Update


Ожидается, что стабильная версия NVIDIA GeForce Experience 3.26 выйдет с новым драйвером GeForce Game Ready на этой неделе.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
nvidia.custhelp.com
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