Nvidia исправила снижение производительности после обновления до Windows 11 2022 Update
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- Категория: Драйвера
- Дата: Сегодня, 14:29
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Некоторые пользователи могут наблюдать более низкую производительность в играх или приложениях после обновления до Windows 11 2022 Update.
Обновитесь до последней бета-версии NVIDIA GeForce Experience v3.26, выбрав один из двух приведенных ниже способов:
a) Вручную загрузите установщик NVIDIA GeForce Experience v3.26 по указанному ниже URL-адресу. После загрузки приступайте к установке. https://us.download.nvidia.com/GFE/GFEClient/3.26.0.131/GeForce_Experience_Beta_v3.26.0.131.exe.
b) Из приложения GeForce Experience откройте раздел «Настройки» в GeForce Experience и выберите «Включить экспериментальные функции». Затем закройте GeForce Experience. Подождите 30 секунд, а затем снова откройте GeForce Experience. Приложение автоматически обновится до последней версии.
Ожидается, что стабильная версия NVIDIA GeForce Experience 3.26 выйдет с новым драйвером GeForce Game Ready на этой неделе.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
nvidia.custhelp.com
nvidia.custhelp.com
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