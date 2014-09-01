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Скачать Minecraft PE 1.1.5 без вирусов

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 17:29
  • Просмотров: 93
Скачивайте новую версию Майнкрафт 1.1.5 на Андроид без вирусов бесплатно и получите доступ к бетону, цементу и тотему бессмертия.


Minecraft PE 1.1.5 - Исследовательское Обновление

Кроме множества декоративных блоков, в Minecraft PE 1.1.5 разработчики из Mojang (уже под руководством Microsoft) привнесли существ, среди которых есть и мирные, и враждебные. Они будут вас поджидать на холмах и в Лесном особняке – новом данже. Здесь есть множество интересных блоков и предметов, которые позволили версии 1.1.5 стать самой стабильной и популярной во всей линейки Майнкрафт ПЕ: https://planet-mcpe.com/mcpe/.

Генерация

В биоме темного дуба есть такой данж, как Лесной особняк. Он очень редко генерируется в мире в Майнкрафт 1.1.5, поэтому для его быстрого обнаружения следует купить карту с меткой. Его видно издалека, так как в длину он около 100 блокови имеет три этажа.


 Внутри обитают такие существа как Поборники, Вызыватели и другие враги.

Существа

Среди множества враждебных существ особое внимание стоит уделить Вызывателю. Его особенность заключается в том, что сам он игрока не атакует. Но при обнаружении будет с большой частотой призывать Досаждателей. Они уже и будут наносить большой урон.


 Факт: самое эффективное оружие в Minecraft PE 1.1.5 против них – это лук или арбалет.

Лама

Лама – не враждебный моб в Майнкрафт 1.1.5, который обитает на холмах и зачастую стаей по 3-4 особи. Их особенность заключается в том, что на спину можно повесить сундук, но не седло, а ковер.


При это каждая лама будет следовать друг за другом. Используя данную технологию, можно создать караван.

Поборник

Поборник имеет скин похожий на жителя в Майнкрафт 1.1.5. При обнаружении игрока он берет в руки железный топори идет в атаку. В этот момент его скорость движения и атаки увеличивается.

Блоки и предметы

Для декоративных целей в версию Discovery Update Minecraft PE 1.1.5 внедрили цемент – смесь гравия и песка. Добавив краситель можно придать любой из 16 цветов данному блоку. Добывать цемент нужно лопатой. При касании с водой он превращается в бетон – красивый, однотонный блок. Он все также имеет 16 цветов и добывается киркой.

Тотем бессмертия

Данный предмет можно получить в Minecraft Pocket Edition 1.1.5 только после убийства Поборника из Лесного особняка. По сути, он дарит дополнительную жизнь игроку, но только при условии, что предмет будет находиться в активном слоте или в левой руке. 


Как Скачать Minecraft PE 1.1.5 бесплатно?

Для того, чтобы установить Майнкрафт 1.1.5 без вирусов на Андроид переходите по ссылке вначале статьи.

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