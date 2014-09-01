Скачать Minecraft PE 1.1.5 без вирусов

Minecraft PE 1.1.5 - Исследовательское Обновление

в Лесном особняке – новом данже

Генерация

100 блоков

Существа

Вызывателю

Лама

3-4 особи

Поборник

Блоки и предметы

смесь гравия и песка

Тотем бессмертия

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