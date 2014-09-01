Скачать Minecraft PE 1.1.5 без вирусов
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 17:29
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Скачивайте новую версию Майнкрафт 1.1.5 на Андроид без вирусов бесплатно и получите доступ к бетону, цементу и тотему бессмертия.
Внутри обитают такие существа как Поборники, Вызыватели и другие враги.
Факт: самое эффективное оружие в Minecraft PE 1.1.5 против них – это лук или арбалет.
При это каждая лама будет следовать друг за другом. Используя данную технологию, можно создать караван.
Minecraft PE 1.1.5 - Исследовательское ОбновлениеКроме множества декоративных блоков, в Minecraft PE 1.1.5 разработчики из Mojang (уже под руководством Microsoft) привнесли существ, среди которых есть и мирные, и враждебные. Они будут вас поджидать на холмах и в Лесном особняке – новом данже. Здесь есть множество интересных блоков и предметов, которые позволили версии 1.1.5 стать самой стабильной и популярной во всей линейки Майнкрафт ПЕ: https://planet-mcpe.com/mcpe/.
ГенерацияВ биоме темного дуба есть такой данж, как Лесной особняк. Он очень редко генерируется в мире в Майнкрафт 1.1.5, поэтому для его быстрого обнаружения следует купить карту с меткой. Его видно издалека, так как в длину он около 100 блокови имеет три этажа.
Внутри обитают такие существа как Поборники, Вызыватели и другие враги.
СуществаСреди множества враждебных существ особое внимание стоит уделить Вызывателю. Его особенность заключается в том, что сам он игрока не атакует. Но при обнаружении будет с большой частотой призывать Досаждателей. Они уже и будут наносить большой урон.
Факт: самое эффективное оружие в Minecraft PE 1.1.5 против них – это лук или арбалет.
ЛамаЛама – не враждебный моб в Майнкрафт 1.1.5, который обитает на холмах и зачастую стаей по 3-4 особи. Их особенность заключается в том, что на спину можно повесить сундук, но не седло, а ковер.
При это каждая лама будет следовать друг за другом. Используя данную технологию, можно создать караван.
ПоборникПоборник имеет скин похожий на жителя в Майнкрафт 1.1.5. При обнаружении игрока он берет в руки железный топори идет в атаку. В этот момент его скорость движения и атаки увеличивается.
Блоки и предметыДля декоративных целей в версию Discovery Update Minecraft PE 1.1.5 внедрили цемент – смесь гравия и песка. Добавив краситель можно придать любой из 16 цветов данному блоку. Добывать цемент нужно лопатой. При касании с водой он превращается в бетон – красивый, однотонный блок. Он все также имеет 16 цветов и добывается киркой.
Тотем бессмертияДанный предмет можно получить в Minecraft Pocket Edition 1.1.5 только после убийства Поборника из Лесного особняка. По сути, он дарит дополнительную жизнь игроку, но только при условии, что предмет будет находиться в активном слоте или в левой руке.
Как Скачать Minecraft PE 1.1.5 бесплатно?Для того, чтобы установить Майнкрафт 1.1.5 без вирусов на Андроид переходите по ссылке вначале статьи.
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