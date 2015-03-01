Скачать Майнкрафт ПЕ на Андроид

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Minecraft PE на Андроид

Обновление ада



пиглины;



хоглины;



гасты и другие.



Minecraft Pocket Edition уже давно доступен на Android, мобильная версия ничем не отличает от ПК. Поэтому вы можете полноценно играть в МКПЕ на своем смартфоне.После того как ад в Minecraft PE на Андроид был переделан, он стал намного интереснее. Теперь в нем можно найти необычные биомы, в которых обитают страшные мобы, такие как:

Горное обновление

В игре появился новый дажн: называется он "Разрушенный бастион". В этом данже очень много сундуков, в нем можно найти целые блоки золота и другие ценные вещи.Обновление гор было анонсировано в 2019 году, которое уже вышла на андроид. Главная тема для изменения - биом гор, они изменят свою генерацию, станут более реалистичными и рельефными.

Пещерное обновление

Для гор в Minecraft PE на Android добавлен горный козел. Это моб, который бегает по крутым скалам. Моб является нейтральным существом.То есть будет атаковать игрока только если пользователь сам начал атаку. К тому же в игре изменилось свойство снега, теперь мобы и игроки будут проваливаться в них.Это еще одно глобальное обновление, которое уже доступно для Minecraft PE на Android. Темой этого апдейда стало изменение пещер, шахт и всего подземного мира игры. В Майнкрафт ПЕ появились новые подземные биомы и данжи.

Скачать Minecraft PE на Android

Поменялись и спавнеры, которые выглядят под стать мобам. Например, спаунер с пауками представляет собой комнату с паутиной, который пауки наплели там.Пещеры и походы в шахту станут веселее. Разработчики из Mojang сделали их на манер игры террария, где пещеры - это полноценная и необходимая часть игры, так как Minecraft PE на андроид - это игра про шахты, но игрок туда спускается лишь однажды, чтобы накопать алмазы.Устанавливайте полную версию Майнкрафт ПЕ на андроид, играйте в последнее обновление игры: