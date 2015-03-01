Скачать Майнкрафт ПЕ на Андроид
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 17:18
- Просмотров: 77
Скачайте Minecraft PE на Андроид с обновлением ада, гор и пещер благодаря сайту: https://minecraft16.net/.
Minecraft Pocket Edition уже давно доступен на Android, мобильная версия ничем не отличает от ПК. Поэтому вы можете полноценно играть в МКПЕ на своем смартфоне.
После того как ад в Minecraft PE на Андроид был переделан, он стал намного интереснее. Теперь в нем можно найти необычные биомы, в которых обитают страшные мобы, такие как:
В игре появился новый дажн: называется он "Разрушенный бастион". В этом данже очень много сундуков, в нем можно найти целые блоки золота и другие ценные вещи.
Обновление гор было анонсировано в 2019 году, которое уже вышла на андроид. Главная тема для изменения - биом гор, они изменят свою генерацию, станут более реалистичными и рельефными.
Для гор в Minecraft PE на Android добавлен горный козел. Это моб, который бегает по крутым скалам. Моб является нейтральным существом.
То есть будет атаковать игрока только если пользователь сам начал атаку. К тому же в игре изменилось свойство снега, теперь мобы и игроки будут проваливаться в них.
Это еще одно глобальное обновление, которое уже доступно для Minecraft PE на Android. Темой этого апдейда стало изменение пещер, шахт и всего подземного мира игры. В Майнкрафт ПЕ появились новые подземные биомы и данжи.
Поменялись и спавнеры, которые выглядят под стать мобам. Например, спаунер с пауками представляет собой комнату с паутиной, который пауки наплели там.
Пещеры и походы в шахту станут веселее. Разработчики из Mojang сделали их на манер игры террария, где пещеры - это полноценная и необходимая часть игры, так как Minecraft PE на андроид - это игра про шахты, но игрок туда спускается лишь однажды, чтобы накопать алмазы.
Устанавливайте полную версию Майнкрафт ПЕ на андроид, играйте в последнее обновление игры:
https://minecraft16.net/mcpe/.
Minecraft PE на Андроид
Minecraft Pocket Edition уже давно доступен на Android, мобильная версия ничем не отличает от ПК. Поэтому вы можете полноценно играть в МКПЕ на своем смартфоне.
Обновление ада
После того как ад в Minecraft PE на Андроид был переделан, он стал намного интереснее. Теперь в нем можно найти необычные биомы, в которых обитают страшные мобы, такие как:
- пиглины;
- хоглины;
- гасты и другие.
В игре появился новый дажн: называется он "Разрушенный бастион". В этом данже очень много сундуков, в нем можно найти целые блоки золота и другие ценные вещи.
Горное обновление
Обновление гор было анонсировано в 2019 году, которое уже вышла на андроид. Главная тема для изменения - биом гор, они изменят свою генерацию, станут более реалистичными и рельефными.
Для гор в Minecraft PE на Android добавлен горный козел. Это моб, который бегает по крутым скалам. Моб является нейтральным существом.
То есть будет атаковать игрока только если пользователь сам начал атаку. К тому же в игре изменилось свойство снега, теперь мобы и игроки будут проваливаться в них.
Пещерное обновление
Это еще одно глобальное обновление, которое уже доступно для Minecraft PE на Android. Темой этого апдейда стало изменение пещер, шахт и всего подземного мира игры. В Майнкрафт ПЕ появились новые подземные биомы и данжи.
Поменялись и спавнеры, которые выглядят под стать мобам. Например, спаунер с пауками представляет собой комнату с паутиной, который пауки наплели там.
Пещеры и походы в шахту станут веселее. Разработчики из Mojang сделали их на манер игры террария, где пещеры - это полноценная и необходимая часть игры, так как Minecraft PE на андроид - это игра про шахты, но игрок туда спускается лишь однажды, чтобы накопать алмазы.
Скачать Minecraft PE на Android
Устанавливайте полную версию Майнкрафт ПЕ на андроид, играйте в последнее обновление игры:
https://minecraft16.net/mcpe/.
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