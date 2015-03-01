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Скачать мод на технику для Майнкрафт ПЕ

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 17:46
  • Просмотров: 7
Скачайте моды на военную, сельскохозяйственную технику для Minecraft PE: танк, трактор, бульдозер.

Скачать мод на технику для Майнкрафт ПЕ



Моды на технику в MCPE


Мы собрали лучшие моды на технику для Майнкрафт ПЕ. В игре появился военные машины, тракторы и бульдозеры. Еще больше модификаций в Minecraft PE доступно здесь: https://peminecraft.net/mody.

Танк


Аддон под названием Modern Warfare, добавит в Minecraft PE 4 вида боевых танков: https://peminecraft.net/mod-tank/, которыми вы сможете управлять в игре. Модификация предназначена для мультиплеерной игры. Вы сможете устраивать эпичные танковые баталии.


У танков в этом моде есть функция стрельбы. Военные машины оснащены пулеметами, простыми пистолетами и гранатометами.
Изначально танк появляется без пулемета и пистолета, для их получения нужно улучшить танк. У техники есть 100 единиц здоровья, когда жизнь машины заканчивается, то вы должны отремонтировать её.
Мод добавит танки четырех стран, это:
  1. Германия - Леопард;
  2. США - M1Abrams ;
  3. Россия - Т90М;
  4. Израиль - Меркава.

Трактор


Мод предлагает игроку несколько интересных функций для улучшения фермерства в Майнкрафт ПЕ: https://peminecraft.net/mod-traktor/. Трактор позволит вспахивать грядки, сажать и собирать урожай.


Трактор очень продуманный, он потребляет топливо, которое со временем тратится. В аддоне предусмотрены способы добычи и получения топлива. Вы сможете создать трактор в выживании, сделав его по частям из кузова, двигателя, колес и других запчастей.

Бульдозер


Бульдозер в Minecraft PE позволит выкапывать большие территории за считанные минуты. Мод на бульдозер даст такую возможность: https://peminecraft.net/mod-bulldozer/. Вы сможете сравнивать с землей горы, деревни и расчищать различную местность.


Кроме этого, модификация добавляет другую полезную технику в игру. Мотоцикл позволит быстро перемещаться по карте, также тут есть велосипед и конная повозка, с помощью которой можно перевозить ресурсы.

Скачать моды на технику для Minecraft PE


Устанавливайте моды на технику для Майнкрафт ПЕ: https://peminecraft.net/mod-tekhnika/, облегчите свое. выживание с тракторами, бульдозерами, танками и прочей автомобильной техникой.
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