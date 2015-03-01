Скачать мод на технику для Майнкрафт ПЕ
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- Категория: Игры
- Дата: Сегодня, 17:46
- Просмотров: 7
Скачайте моды на военную, сельскохозяйственную технику для Minecraft PE: танк, трактор, бульдозер.
Мы собрали лучшие моды на технику для Майнкрафт ПЕ. В игре появился военные машины, тракторы и бульдозеры. Еще больше модификаций в Minecraft PE доступно здесь: https://peminecraft.net/mody.
Аддон под названием Modern Warfare, добавит в Minecraft PE 4 вида боевых танков: https://peminecraft.net/mod-tank/, которыми вы сможете управлять в игре. Модификация предназначена для мультиплеерной игры. Вы сможете устраивать эпичные танковые баталии.
У танков в этом моде есть функция стрельбы. Военные машины оснащены пулеметами, простыми пистолетами и гранатометами.
Изначально танк появляется без пулемета и пистолета, для их получения нужно улучшить танк. У техники есть 100 единиц здоровья, когда жизнь машины заканчивается, то вы должны отремонтировать её.
Мод добавит танки четырех стран, это:
Мод предлагает игроку несколько интересных функций для улучшения фермерства в Майнкрафт ПЕ: https://peminecraft.net/mod-traktor/. Трактор позволит вспахивать грядки, сажать и собирать урожай.
Трактор очень продуманный, он потребляет топливо, которое со временем тратится. В аддоне предусмотрены способы добычи и получения топлива. Вы сможете создать трактор в выживании, сделав его по частям из кузова, двигателя, колес и других запчастей.
Бульдозер в Minecraft PE позволит выкапывать большие территории за считанные минуты. Мод на бульдозер даст такую возможность: https://peminecraft.net/mod-bulldozer/. Вы сможете сравнивать с землей горы, деревни и расчищать различную местность.
Кроме этого, модификация добавляет другую полезную технику в игру. Мотоцикл позволит быстро перемещаться по карте, также тут есть велосипед и конная повозка, с помощью которой можно перевозить ресурсы.
Устанавливайте моды на технику для Майнкрафт ПЕ: https://peminecraft.net/mod-tekhnika/, облегчите свое. выживание с тракторами, бульдозерами, танками и прочей автомобильной техникой.
Моды на технику в MCPE
Мы собрали лучшие моды на технику для Майнкрафт ПЕ. В игре появился военные машины, тракторы и бульдозеры. Еще больше модификаций в Minecraft PE доступно здесь: https://peminecraft.net/mody.
Танк
Аддон под названием Modern Warfare, добавит в Minecraft PE 4 вида боевых танков: https://peminecraft.net/mod-tank/, которыми вы сможете управлять в игре. Модификация предназначена для мультиплеерной игры. Вы сможете устраивать эпичные танковые баталии.
У танков в этом моде есть функция стрельбы. Военные машины оснащены пулеметами, простыми пистолетами и гранатометами.
Изначально танк появляется без пулемета и пистолета, для их получения нужно улучшить танк. У техники есть 100 единиц здоровья, когда жизнь машины заканчивается, то вы должны отремонтировать её.
Мод добавит танки четырех стран, это:
- Германия - Леопард;
- США - M1Abrams ;
- Россия - Т90М;
- Израиль - Меркава.
Трактор
Мод предлагает игроку несколько интересных функций для улучшения фермерства в Майнкрафт ПЕ: https://peminecraft.net/mod-traktor/. Трактор позволит вспахивать грядки, сажать и собирать урожай.
Трактор очень продуманный, он потребляет топливо, которое со временем тратится. В аддоне предусмотрены способы добычи и получения топлива. Вы сможете создать трактор в выживании, сделав его по частям из кузова, двигателя, колес и других запчастей.
Бульдозер
Бульдозер в Minecraft PE позволит выкапывать большие территории за считанные минуты. Мод на бульдозер даст такую возможность: https://peminecraft.net/mod-bulldozer/. Вы сможете сравнивать с землей горы, деревни и расчищать различную местность.
Кроме этого, модификация добавляет другую полезную технику в игру. Мотоцикл позволит быстро перемещаться по карте, также тут есть велосипед и конная повозка, с помощью которой можно перевозить ресурсы.
Скачать моды на технику для Minecraft PE
Устанавливайте моды на технику для Майнкрафт ПЕ: https://peminecraft.net/mod-tekhnika/, облегчите свое. выживание с тракторами, бульдозерами, танками и прочей автомобильной техникой.
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