Скачать Minecraft PE 1.17.40, 1.17.50 и 1.17.60

Скачайте Minecraft PE 1.17.40, 1.17.50 и 1.17.60 на андроид с рабочим Xbox Live: играйте с мрачными пещерами, громоотводом, медью и аметистовыми жеодами.







Полная Версия Майнкрафт 1.17.40, 1.17.50 и 1.17.60?



Разработчики студии Моджанг добавили в новый Minecraft PE 2021 года изменения из масштабного обновления Скалы и Пещеры. В игру была добавлена новая долгожданная руда - медь, которая со временем окисляется. Также в мире выживания появились новые мобы - аксолотль и надзиратель.





Мрачные пещеры



Один из новых биомов, который находится по словам разработчиков в самых глубоких глубинах в Майнкрафт 1.17.40, 1.17.50 и 1.17.60.





По информации сайта minecraft17.net здесь даже свет периодически гаснет. Все растения и мобы реагируют на, даже самые незначительные, звуки и вибрации.





Пышные пещеры



В пышных пещерах из Minecraft PE 1.17.40, 1.17.50 и 1.17.60 Вы сможете найти множество новых, экзотических растений, такие как: мох, споровый цветок, светолианы и другие.





В озерах пышных пещер водится новый моб - аксолотль.





Надзиратель



Водятся надзиратели в мрачных глубинах из Майнкрафт 1.17.40, 1.17.50 и 1.17.60. Данный моб полностью слепой, и реагирует исключительно на звуки.





Обладает идеальным слухом, так что лучше передвигаться по мрачным пещерам присев. В обычное время спокоен, но как только учует жертву - ускоряется в разы. Максимальный урон - 32,5 сердечка жизни! Надзирателя можно обмануть кинув снежком снега, либо выпустив стрелу.





Аксолотль



Еще один новый моб - аксолотль. Водится в озерах пышных пещер. Имеет несколько окрасов. Его можно поймать при помощи ядра в Minecraft PE 1.17.40, 1.17.50 и 1.17.60.





Если нанести урон данному мобу, то аксолотль притвориться мертвым до тех пор, пока не восстановит свое здоровье.





Медь



Новая руда добавляемая в Майнкрафт 1.17.40, 1.17.50 и 1.17.60. Из нее можно делать блоки, плиты, телескоп и многое другое. Главная фишка меди заключается в том, что она окисляется.





Всего стадий окисления 4. Полное окисление происходит приблизительно за 16 игровых дней, срок можно ускорить при помощи дождей.





Громоотвод



Создается громоотвод из вышеупомянутой меди. Это невероятно полезный предмет, который будет защищать Ваш дом от удара молнии, и в последствии пожара в Minecraft PE 1.17.40, 1.17.50 и 1.17.60.





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