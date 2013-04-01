Общая информация о новом шутере Valorant

Лавры Counter-Strike давно не дают покоя различным студиям разработчиков, которые пытаются представить свои проекты в том же духе, но с различными улучшениями и нововведениями. Именно таким своеобразным клоном выступает новый шутер 2020 года под названием Valorant, выпущенный студией Riot Games, которая в первую очередь знаменита выпуском League of Legends (LoL) – культовой MOBA.

Нужно признать, что в успешном клонировании у ребят с Riot Games все в порядке. Хотя LoL фактически была слизана с DotA, но в своем варианте разработчики предложили столько всего нового, что игра мгновенно обросла огромной армией фанатов по всему миру. Теперь же, видимо, Riot Games решила повторить тот же подход к Counter-Strike: Global Offensive, выпустив Valorant.

Особенности Valorant

Игра распространяется бесплатно. Достаточно скачать клиент и создать аккаунт, чтобы начать играть. Однако многие предпочитают сразу купить Valorant аккаунт с разными приятными плюшками на специализированных сайтах. Стоит это дешево, но позволяет с начала игры уже выделиться на фоне других геймеров, что, конечно же, очень приятно.

Игровой процесс, как 2 капли воды, похож на геймплей знаменитого CS. То есть в игре происходит противостояние двух команд по 5 человек. Условия победы те же:

перебить всех врагов;

команде «террористов» установить и взорвать бомбу;

команде «контртеррористов» обезвредить бомбу.

Для убиения врагов предлагается широкий арсенал оружия: ножи, пистолеты, штурмовые и снайперские ружья, дробовики и пр.

Однако есть в игровом процессе Valorant и свои фишки:

Команда «террористов» обязана установить бомбу в одном из предназначенных для этого мест в течение 100 секунд после старта матча, а если противники ей в этом помешают, то они выиграли. Это значительно ускоряет динамику сражений. У игроков, помимо оружия, есть особые специальные умения, которые можно использовать после полной зарядки. Каждый геймер перед началом матча покупает не только оружие, но и дополнительные способности.

Где приобретать игры?

Игры в интернете распространяются через официальные сервисы цифровой дистрибуции и с помощью сайтов, которые продают различные цифровые товары . Использование последних позволяет отлично экономить на покупке игр, программ и т. д.