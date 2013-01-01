Скины для CS:GO
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- Категория: Игры
- Дата: Сегодня, 12:33
- Просмотров: 0
SkinCashier – это платформа, позволяющая пользователям продавать скины для популярных игр компании Valve, в том числе и для игры Counter-Strike: Global Offensive, что позволяет игрокам зарабатывать реальные деньги на данных транзакциях. Если вы решите продать скины игры CS:GO на платформе SkinCashier, то Вам платформой гарантированы выплаты и огромный выбор популярных способов оплаты, где сами игроки могут свободно выбирать, какую платформу использовать: PayPal, Bitcoin, который недавно вырос, или же Wire Transfer. Если же мы говорим про российский рынок и страны СНГ, то получить деньги вы можете через данные платежные системы: Qiwi, Webmoney и Яндекс Деньги.
Компания Valve придумала Steam и сделала в нем собственную экономическую модель, где продавай скины кс го за реальные деньги. Игрокам приходиться платить небольшую комиссию за каждую продажу, которую они совершают. Но это была не единственная проблема платформы Valve. Деньги, которые получали создатели скинов, оказываются на внутреннем балансе Steam, которые нельзя вывести, а вот SkinCashier как раз-таки и позволяет это сделать. Вся прелесть платформы заключается в возможности обмена скинов на реальные деньги, которые вы сможете снять в любом банкомате мира.
В последнее время большое количество игроков сделали профессиональную карьеру, играя в тот же Counter-Strike: Global Offensive, а также сам стриминг как киберспортивных эвентов так и самой игры принес многим людям огромные деньги. Не говоря уже про криейторов, которые продают свои скины за 1000 долларов, а то и больше.
Процесс продажи скинов на платформе SkinCashier очень прост и максимально безопасен. Для того чтобы просто продать скины или другие различные предметы CS:GO и получить денежное вознаграждение, игрок должен придерживаться следующих требований игровой площадки Steam и самой компании Valve, а именно:
• необходимо иметь настоящий рабочий аккаунт Steam с включенной защитой Steam Guard не менее полумесяца;
• адрес электронной почты и пароль от Steam нельзя менять от 5 до 30 дней, в зависимости от времени создания аккаунта;
• смена мобильного телефона не разрешена из-за приложения аутентификатора Steam;
• Ваш инвентарь Steam должен быть в открытом доступе;
• возраст 18 лет и более.
Стоит отметить, что SkinCashier не будет принимать учетные записи Steam, которые были заблокированы или если они имеют статут с ограничениями по торговле. SkinCashier позволяет получить реальные деньги за предметы CS:GO.
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