Microsoft открыла регистрацию на Game Stack Live
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 20:22
- Просмотров: 88
Microsoft объявила, что регистрация на Game Stack Live теперь открыта. Мероприятие будет проходить с 20 по 21 апреля, и Microsoft назвала его крупнейшим «Game Stack Live», пообещав десятки разговоров с разработчиками и многое другое.
Помимо бесед с разработчиками, мероприятие предоставит участникам возможность пообщаться с представителями индустрии разработки игр, а также получить информацию о платформах, инструментах и сервисах Microsoft. В общей сложности обещано 40 бесед, охватывающих такие темы, как графика, система и инструменты, производство и публикация, мультиплеер, доступность и аудио. С полным расписанием можно ознакомиться здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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