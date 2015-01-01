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Microsoft открыла регистрацию на Game Stack Live

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 20:22
  • Просмотров: 88

Microsoft объявила, что регистрация на Game Stack Live теперь открыта. Мероприятие будет проходить с 20 по 21 апреля, и Microsoft назвала его крупнейшим «Game Stack Live», пообещав десятки разговоров с разработчиками и многое другое.

Помимо бесед с разработчиками, мероприятие предоставит участникам возможность пообщаться с представителями индустрии разработки игр, а также получить информацию о платформах, инструментах и сервисах Microsoft. В общей сложности обещано 40 бесед, охватывающих такие темы, как графика, система и инструменты, производство и публикация, мультиплеер, доступность и аудио. С полным расписанием можно ознакомиться здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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