В топ-10 лучших игроков по CS:GO вошли 8 представителей СНГ
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 19:52
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Восемь киберспортсменов из СНГ находятся в десятке лучших игроков по CS:GO в 2021 году по версии HLTV.org.
Лучший — украинец из NAVI
Снайпер Natus Vincere Александр «S1mple» Костылев занимает первое место в табели о рангах с рейтингом 1,33. На второй строке — француз «Zywoo» Эрбо из Vitality (1,24). Замыкает тройку рифлер Vitus.pro Марекс «Yekindar» Галинскис из Латвии (1,22).
Места с третьего по шестое занимают россияне Николай «mir» Битюков (1,22), Джами «Jame» Али (1,21) и Дмитрий «Sh1ro» Соколов (1,21). Следом идут казахстанец Абай «Hobbit» Хасенов (1,20), россиянин Абдул «degster» Гасанов (1,16) и украинец Виктор «somedieyoung» Оруджев (1,15).
На ESL Pro League Season 13 завершается групповой этап
На этом турнире групповой этап завершился уже в трех пульках. Путевки в Play-In получили победители групп — датская Heroic, шведская Ninjas in Pyjamas и российская Gambit Esports. Команды, занявшие вторые-третьи места, сразятся в 1/12 плей-офф.
Теперь в борьбу вступили шесть команд из группы «D», в том числе Virtus.pro, за которую выступают игроки из СНГ. VP считается одним из фаворитов группы наряду с датской Astralis. В их очном противостоянии 1xBet котирует фаворитом датчан, на победу которых можно поставить с коэффициентом 1,685, на викторию Virtus.pro — с коэффициентом 2,285. Кстати, ESL Pro League Season 12 выиграла именно Astralis, которая в финале одолела NAVI.
Призовой фонд ESL Pro League вырос на 300 000 долларов
Призовые в Season 12 составляли 450 000 долларов, 75 000 достались Astralis. Как сообщает Бетон КЗ, сейчас призовые увеличили до 750 000. При этом победитель получит 175 000 долларов.
В стадии Play-In сыграют Heroic и Ninjas in Pyjamas, как победители групп «А» и «В», а Gambit Esports из группы «С» достанется в соперники сильнейшая команда секстета «D». Команды, победившие в Play-In, попадут в полуфинал плей-офф, а проигравшие получат второй шанс в четвертьфинале.
Плей-офф пройдет в формате Single Elimination. Все матчи состоятся по схеме best-of-3, только гранд-финал — best-of-5.
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