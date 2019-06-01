Свежие новости о Resident Evil Village
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 14:35
- Просмотров: 155
Уже 7 мая ожидается выход 8-й части знаменитой игры жанра survival horror – Resirent Evil: Village. Анонс очередного творения Capcom состоялся 11 июня 2020. Менее чем за месяц до официального релиза можно посмотреть несколько трейлеров игры и видео с демо-версий. Также свежую информацию об игре можно почерпнуть из соцсетей, специализированных сайтов игровой тематики и т.п. Геймеры с нетерпением ждут выхода очередной игры культовой серии Resident Evil. А в оставшиеся до релиза дни можно скоротать время за такими популярными играми, как CS:GO, Dota 2, StarCraft II и другими. К слову, увлекаясь этими играми, можно совместить приятное с полезным – сделать ставку в БК «Мелбет» на матчи по этим киберспортивным дисциплинам, и заработать деньги. А мы же переходим непосредственно к новостям о Resident Evil: Village.
Сюжет игры
Действия происходят в заснеженной деревушке в Румынии через пару лет после событий Resident Evil 7. В Трансильвании главный герой Итан Уинтерс будет бродить по зловещей деревушке, общаться с местными жителями, разгадывать загадки и решать головоломки, вступать в бой с оборотнями. Далее Уинтерсу предстоит найти путь к огромному замку, где развернутся главные события игры.
Главные действующие лица
Помимо Уинтерса в трейлере промелькнул Крис Редфилд, который хорошо знаком фанатам серии по предыдущим частям Resident Evil. В Village Редфилд раскроется с отрицательной стороны. Помимо этого, главному герою предстоит много коммуницировать с жителями деревни, даже принять участие в каком-то местном обряде. Отрицательными персонажами игры станут леди Димитреску и три ее дочери.
Какова роль в игре леди Димитреску и ее дочерей?
Главным злодеем игры, станет без малого трехметровая леди Димитреску – вампирша выглядит очень грозно в огромной черной шляпе с широкими полами и на высоких каблуках. В качестве оружия она использует когти невероятной длины, которые выпускаются в случае необходимости. Альсина Димитреску живет в замке, который был построен ее предками в средние века. Вампирша заражена неизвестным штаммом вируса. Во время игры при перемещениях по ее замку, Димитреску издает смех, когда слышит главного героя, и расправляет свои когти для атаки. Сама вампирша без устали перемещается по своему замку, а стук ее высоких каблуков отчетливо слышен задолго до момента встречи с ней.
Дочери Димитреску Бела, Кассандра и Даниэла отличаются более высокой скоростью перемещений. Они подкрадываются к главному герою в самый неожиданный момент, что делает их даже более устрашающими, чем их мать. С дочерями Димитреску можно будет вступать в бой, и даже временно нейтрализовать их.
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