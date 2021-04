FPS Boost доступна в 13 играх EA через EA Play

Компания Microsoft объявила, что каталог игр для Xbox, использующих FPS Boost, пополнился 13 играми EA, которые доступны через EA Play.Двенадцать из тринадцати игр достигают 120 кадров в секунду Xbox Series X благодаря улучшениям, внесенным FPS Boost. Этот список выглядит следующим образом:• Battlefield 1;• Battlefield 4;• Battlefield 5;• Mirror’s Edge Catalyst;• Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville;• Plants vs. Zombies: Garden Warfare;• Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2;• Star Wars Battlefront II;• Star Wars Battlefront;• Titanfall;• Titanfall 2;• Unravel 2;К сожалению, Sea of Solitude, несчастливая тринадцатая игра, была доведена только до 60 кадров в секунду как на Xbox Series X, так и на Series S.Узнать другие подробности можно здесь