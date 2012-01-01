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FPS Boost доступна в 13 играх EA через EA Play

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 03:15
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Компания Microsoft объявила, что каталог игр для Xbox, использующих FPS Boost, пополнился 13 играми EA, которые доступны через EA Play.

Двенадцать из тринадцати игр достигают 120 кадров в секунду Xbox Series X благодаря улучшениям, внесенным FPS Boost. Этот список выглядит следующим образом:

• Battlefield 1;
• Battlefield 4;
• Battlefield 5;
• Mirror’s Edge Catalyst;
• Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville;
• Plants vs. Zombies: Garden Warfare;
• Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2;
• Star Wars Battlefront II;
• Star Wars Battlefront;
• Titanfall;
• Titanfall 2;
• Unravel 2;



К сожалению, Sea of Solitude, несчастливая тринадцатая игра, была доведена только до 60 кадров в секунду как на Xbox Series X, так и на Series S.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
mspoweruser.com
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