Чемпионат мира по FIFA с призовым фондом $500 тыс. пройдет в августе

Главное футбольное событие года — Евро-2020

Главное событие года в мире киберфутбола состоится в Лондоне с 6 по 8 августа 2021 года. Призовой фонд The FIFAe World Cup составит 500 тысяч долларов, при этом победителю достанется 250 тысяч.На чемпионате мира выступят 32 игрока, которых разобьют на четыре группы по восемь участников в каждой. На ивент такого масштаба традиционно принимают ставки многие букмекеры, в том числе Олимп Бет, а убедиться в надежности конторы позволит обзор БК и отзывы на Олимп Бет . Одним из фаворитов турнира считается действующий чемпион мира немец Мохаммед «Mo Auba» Харкос, победивший на The FIFAe World Cup 2019. В прошлом году мировое первенство по киберфутболу не проводили из-за пандемии коронавируса.Квалификация The FIFAe World Cup 2021 по регионам стартовала в мае. В отборе игроки будут соревноваться на одной консоли — PS5 или Xbox Series X, но финальная стадия чемпионата мира пройдет на кросс-платформенной площадке.Совсем скоро стартует чемпионат Европы по классическому футболу, который был перенесен в прошлом году из-за пандемии. Турнир впервые пройдет сразу в 11 городах 11 стран — Баку, Лондоне, Будапеште, Мюнхене, Копенгагене, Севилье, Риме, Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Санкт-Петербурге. В последний момент принимать турнир отказался Дублин, так как местные власти из-за сложной ситуации с коронавирусом не могли гарантировать заполняемость стадиона хотя бы на 20-25%, чего требовал УЕФА. В итоге дублинские матчи перераспределили между Питером и Лондоном. Именно в этих городах пройдет больше всего игр — по семь и восемь соответственно. Еще одним отказником стал Бильбао, но переносить матчи в другую страну не пришлось — подстраховала Севилья.