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Шакил О’Нил презентовал новую форму NRG Esports

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 14:23
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Легенда Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил представил новую форму киберспортивной команды NRG Esports по Rocket League. Одна из маек с автографом четырехкратного чемпиона НБА будет разыграна в рамках конкурса в соцсетях организации.

Джерси выполнены в зеленой цвете в рамках сотрудничества автостраховой компании The General. Партнерское соглашение также предполагает переименование киберспортивной команды на The General NRG. Финансовые стороны сделки держатся в секрете.

Шакил О’Нил стал соинвестором NRG в 2016 году. В прошлом году киберспортивная организация, имевшая составы по CS:GO и League of Legends, открыла подразделения по Rocket League, Hearthstone, Smash и Overwatch.

NAVI выиграли StarLadder CIS RMR 2021


На прошлой неделе внимание всех любителей киберспорта было приковано к турниру по CS:GO — StarLadder CIS RMR 2021. За призовой фонд в 100 тысяч долларов сражались 10 команд из СНГ, четыре из которых завершили выступление на групповом этапе — это белорусская Nemiga Gaming, украинская Akuma, казахская 100PingGods и интернациональная Virtus.pro.

Российская ForZe переиграла земляков из Entropiq в матче за итоговое пятое место, также выиграв 7 тысяч долларов и 1 500 очков RMR.

В гранд-финале встретились Natus Vincere и Gambit Esports, которые пересекались в финале верхней сетки. Тогда Gambit одолел NAVI (2:1), но проигравшая команда сумела отобраться в гранд-финал, выиграв финал нижней сетки против Team Spirit (2:1). Фаворитом решающего поединка аналитики называли Gambit, чья победная серия длилась 12 матчей. Бесплатная регистрация через телефон на 1хСтавка позволяла поставить на их победу с коэффициентом 1,75, однако NAVI преподнесли сюрприз, выиграв гранд-финал со счетом 3:2. Решающее очко удалось добыть на карте Inferno (16:13).

Победителю турнира достались 40 тысяч долларов и 2000 очков RMR, Gambit довольствуется 15 тысячами долларов и 1875 очками.
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