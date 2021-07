Шакил О’Нил презентовал новую форму NRG Esports

NAVI выиграли StarLadder CIS RMR 2021

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил представил новую форму киберспортивной команды NRG Esports по Rocket League. Одна из маек с автографом четырехкратного чемпиона НБА будет разыграна в рамках конкурса в соцсетях организации.Джерси выполнены в зеленой цвете в рамках сотрудничества автостраховой компании The General. Партнерское соглашение также предполагает переименование киберспортивной команды на The General NRG. Финансовые стороны сделки держатся в секрете.Шакил О’Нил стал соинвестором NRG в 2016 году. В прошлом году киберспортивная организация, имевшая составы по CS:GO и League of Legends, открыла подразделения по Rocket League, Hearthstone, Smash и Overwatch.На прошлой неделе внимание всех любителей киберспорта было приковано к турниру по CS:GO — StarLadder CIS RMR 2021. За призовой фонд в 100 тысяч долларов сражались 10 команд из СНГ, четыре из которых завершили выступление на групповом этапе — это белорусская Nemiga Gaming, украинская Akuma, казахская 100PingGods и интернациональная Virtus.pro.Российская ForZe переиграла земляков из Entropiq в матче за итоговое пятое место, также выиграв 7 тысяч долларов и 1 500 очков RMR.В гранд-финале встретились Natus Vincere и Gambit Esports, которые пересекались в финале верхней сетки. Тогда Gambit одолел NAVI (2:1), но проигравшая команда сумела отобраться в гранд-финал, выиграв финал нижней сетки против Team Spirit (2:1). Фаворитом решающего поединка аналитики называли Gambit, чья победная серия длилась 12 матчей. Бесплатная регистрация через телефон на 1хСтавка позволяла поставить на их победу с коэффициентом 1,75, однако NAVI преподнесли сюрприз, выиграв гранд-финал со счетом 3:2. Решающее очко удалось добыть на карте Inferno (16:13).Победителю турнира достались 40 тысяч долларов и 2000 очков RMR, Gambit довольствуется 15 тысячами долларов и 1875 очками.