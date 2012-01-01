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Microsoft изменит «синий экран» и подпишет контракт с Кодзимой

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 14:20
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Киберспортивные тайтлы – это не только Dota 2 и CS:GO. У многопользовательского режима Call of Duty по всему миру миллионы фанатов. Сейчас активно проходят матчи в турнире Call of Duty League. Одним из фаворитов чемпионата является команда New York Subliners. Аналитики БК Олимп давали коэффициент 1.69 на ее победу в матче против OpTic Chicago. Отслеживать котировки на игры Call of Duty League можно на официальном сайте букмекера, или с телефона – нужно лишь скачать приложение БК Олимп на смартфон.

Второй претендент на успешное выступление в Call of Duty League – команда Toronto Ultra. Представители БК 1хБет давали котировку 1.25 на ее победу в игре против Minnesota ROKKR, а всем новым игрокам букмекер предоставляет актуальные промокоды на ставку от 1хБет.

Интересно, что летом киберспортивные турниры смотрят, наверное, даже крупные компании. Индустрия затаилась и готовится к осенним релизам. В Microsoft же выпускают небольшое обновления. Например, разработчики пообещали, видоизменят так называемый «синий экран смерти» в Windows 11. Пока что в новых версиях операционной системы экран остается синим. Интересно, что планируемое изменение – первое для Microsoft с момента появления QR-кодов в 2016-м году. Напомним, что Windows 11 была представлена в конце июня. Разработчики уверяют, что новая ОС буде работать быстрее и займет меньше дискового пространства. Она также получит несколько функций для геймеров.

Проект с Кодзимой


Один из самых известных разработчиков в игровой индустрии Хидэо Кодзима может оформить сотрудничество с Microsoft. По данным издания VentureBeat, стороны уже вышли на финальный этап сделки о выпуске новой игры Кодзимы. Отмечается, что Хидэо подписал письмо о намерениях, в котором выразил готовность проработать детали будущего соглашения. Если это произойдет, новый тайтл геймдизайнера от студии Kojima Productions появится на консолях Xbox.

Переговоры между Кодзимой и Microsoft длились несколько месяцев. Корпорация объявила, что давно готова предоставить Хидэо необходимые ресурсы для создания новой игры. Отметим, что впервые о работе над новым тайтлом Кодзима объявил осенью 2020-го года. В апреле 2021-го года появилась информация о том, что новая игра Кодзимы могла выйти на Play Station 5, но Sony оказалась не заинтересована в его проекте.

А что с xCloud?


Представители Microsoft уже полноценно запустили собственный сервис облачного гейминга xCloud в двадцати двух странах. Отметим, что сервис будет доступен и через ПК на платформе Windows. Его можно открыть через браузеры Edge и Google Chrome, а на macOS его можно запустить еще и через Safari.

Также XCloud доступны на iOS и Android. В сервисе уже загрузили более ста игр. Для получения доступа к сервису необходима подписка Xbox Game Pass Ultimate.
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