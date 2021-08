Скоро в Xbox Game Pass: Hades, Skate, Curse of the Dead Gods и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Curse of the Dead Gods – 5 августа;• Dodgeball Academia – 5 августа;• Katamari Damacy Reroll – 5 августа;• Lumines Remastered – 5 августа;• Starmancer (Game Preview) – 5 августа;• Art of Rally – 12 августа;• Hades – 13 августа;• Microsoft Solitaire Collection: Premium Edition – 17 августа;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Ape Out – 15 августа;• Darksiders Genesis – 15 августа;• Don’t Starve – 15 августа;• Final Fantasy VII – 15 августа;• Train Sim World 2020 – 15 августа;Вот список игр для консолей:• Curse of the Dead Gods – 5 августа;• Dodgeball Academia – 5 августа;• Katamari Damacy Reroll – 5 августа;• Lumines Remastered – 5 августа;• Skate – 5 августа;• Art of Rally – 12 августа;• Hades – 13 августа;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Grand Theft Auto V – 8 августа;• Darksiders Genesis – 15 августа;• Don’t Starve – 15 августа;• Final Fantasy VII – 15 августа;• Train Sim World 2020 – 15 августа;Вот список игр для Android:• Curse of the Dead Gods – 5 августа;• Dodgeball Academia – 5 августа;• Katamari Damacy Reroll – 5 августа;• Lumines Remastered – 5 августа;• Skate 3 – 5 августа;• Art of Rally – 12 августа;• Hades – 13 августа;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• Grand Theft Auto V – 8 августа;• Darksiders Genesis – 15 августа;• Don’t Starve – 15 августа;• Train Sim World 2020 – 15 августа;Узнать другие подробности можно здесь