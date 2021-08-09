Microsoft проведет мероприятие Xbox gamescom 2021 24 августа
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- Категория: Игры
- Дата: 9-08-2021, 16:58
- Просмотров: 243
В этом году выставка gamescom стартует позже в этом месяце, и Microsoft подтвердила, что прямо перед ней будет проведено специальное мероприятие для демонстрации большего количества предстоящих игр.
Официальное мероприятие Xbox gamescom 2021 начнется 24 августа в 10am PT/ 6pm BST/ 7pm CEST. Оно будет доступно для просмотра через порталы Microsoft Twitch, YouTube, Facebook Gaming, Twitter, а также другие сервисы, такие как VK и Bilibili. Во время мероприятия будет представлена поддержка 30 языков, наряду с аудио-описаниями и опциями американского языка жестов.
Microsoft говорит, что стрим позволит поклонникам узнать больше о грядущей линейке эксклюзивов, которая является самой большой в истории компании. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на новых анонсах, на презентации будут представлены обновления уже вышедших игр от Xbox Game Studios, грядущие игры от сторонних разработчиков, а также новинки Xbox Game Pass и многое другое. Возможно, нам удастся увидеть Forza Horizon 5, Halo Infinite, S.T.A.L.K.E.R. 2, Redfall, Age of Empires IV и, возможно, даже Starfield.
Выставка gamescom 2021 начнется с мероприятия Opening Night Live, которое проведет Джефф Кейли 25 августа в 11am PT/7pm BST/8pm CEST. Неясно, какое присутствие будет у Microsoft на главном мероприятии, учитывая, что за день до этого она уже завершит свое мероприятие, посвященное Xbox.
Как и в прошлом году, мероприятие будет полностью виртуальным, поскольку организаторы отказались от гибридных мероприятий, в которых должен был быть физический элемент, дополняющий виртуальный опыт.
В этом году Microsoft также проведет специальное мероприятие Xbox FanFest, посвященное gamescom. Это будет физическое мероприятие для поклонников, и более подробная информация будет опубликована позже.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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