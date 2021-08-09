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Microsoft проведет презентацию игр ID@Xbox на Twitch 10 августа

  • Категория: Игры
  • Дата: 9-08-2021, 18:47
  • Просмотров: 247

Компания Microsoft объявила, что проведет вторую презентацию игр ID@Xbox на Twitch во вторник, 10 августа. Поклонники Xbox могут ожидать совершенно новых инди-игр, некоторых демо-версии игр в реальном времени, а также анонсов новых игр для Xbox Game Pass во время презентации.

Вторая презентация ID@Xbox начнется 10 августа в 9 AM PT на Twitch.tv/twitchgaming или Twitch.tv/xbox.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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