Скоро в Xbox Game Pass: Psychonauts 2, Humankind, Twelve Minutes и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Humankind – уже доступно;• Recompile – 19 августа;• Train Sim World 2 – 19 августа;• Twelve Minutes – 19 августа;• Psychonauts 2 – 25 августа;• Myst – 26 августа;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Blair Witch – 31 августа;• Double Kick Heroes – 31 августа;• Stranger Things 3: The Game – 31 августа;Вот список игр для консолей:• Recompile – 19 августа;• Train Sim World 2 – 19 августа;• Twelve Minutes – 19 августа;• Psychonauts 2 – 25 августа;• Myst – 26 августа;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Blair Witch – 31 августа;• Double Kick Heroes – 31 августа;• NBA 2K21 – 31 августа;• Stranger Things 3: The Game – 31 августа;Вот список игр для Android:• Need for Speed Heat – уже доступно;• Star Wars Battlefront II – уже доступно;• Star Wars Jedi: Fallen Order – уже доступно;• Recompile – 19 августа;• Train Sim World 2 – 19 августа;• Twelve Minutes – 19 августа;• Psychonauts 2 – 25 августа;• Myst – 26 августа;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• Blair Witch – 31 августа;• Double Kick Heroes – 31 августа;• NBA 2K21 – 31 августа;• Stranger Things 3: The Game – 31 августа;Узнать другие подробности можно здесь