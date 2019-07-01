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Скоро в Xbox Game Pass: Psychonauts 2, Humankind, Twelve Minutes и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 21:16
  • Просмотров: 0

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.

Вот список игр для ПК:

• Humankind – уже доступно;
• Recompile – 19 августа;
• Train Sim World 2 – 19 августа;
• Twelve Minutes – 19 августа;
• Psychonauts 2 – 25 августа;
• Myst – 26 августа;

Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:

• Blair Witch – 31 августа;
• Double Kick Heroes – 31 августа;
• Stranger Things 3: The Game – 31 августа;

Вот список игр для консолей:

• Recompile – 19 августа;
• Train Sim World 2 – 19 августа;
• Twelve Minutes – 19 августа;
• Psychonauts 2 – 25 августа;
• Myst – 26 августа;

Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• Blair Witch – 31 августа;
• Double Kick Heroes – 31 августа;
• NBA 2K21 – 31 августа;
• Stranger Things 3: The Game – 31 августа;

Вот список игр для Android:

• Need for Speed Heat – уже доступно;
• Star Wars Battlefront II – уже доступно;
• Star Wars Jedi: Fallen Order – уже доступно;
• Recompile – 19 августа;
• Train Sim World 2 – 19 августа;
• Twelve Minutes – 19 августа;
• Psychonauts 2 – 25 августа;
• Myst – 26 августа;

Вот список игр, которые скоро покинут Android:

• Blair Witch – 31 августа;
• Double Kick Heroes – 31 августа;
• NBA 2K21 – 31 августа;
• Stranger Things 3: The Game – 31 августа;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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