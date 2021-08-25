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Microsoft анонсировала бандл Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition и бепроводной контроллер Xbox Elite Series 2 Halo Infinite Limited Edition

  • Категория: Игры
  • Дата: 25-08-2021, 22:48
  • Просмотров: 240

Microsoft подтвердила, что Halo Infinite выйдет на Xbox и ПК 8 декабря 2021 года. Чтобы отпраздновать 20-летие Halo, компания также выпустит бандл Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition, который будет доступен 15 ноября 2021 года.



Бандл Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition уже доступен для предварительного заказа за $549.99. Бандл будет включать в себя цифровую копию игры, а также кастомный контроллер Xbox.



Microsoft также представила беспроводной контроллер Xbox Elite Series 2 Halo Infinite Limited Edition, поставки которого также начнутся 15 ноября 2021 года. Контроллер также доступен для предварительного заказа за $199.99, и в комплекте с ним будет поставляться эксклюзивный талисманом для оружия, который можно использовать в многопользовательском режиме Halo Infinite.

Кроме того, Microsoft представила другие аксессуары в стиле Halo Infinite.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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