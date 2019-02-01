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Скоро в Xbox Live Gold: Warhammer: Chaosbane, Mulaka и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 18:55
  • Просмотров: 94

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в сентябре 2021 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Warhammer: Chaosbane;
• Mulaka;
• Zone of the Enders HD Collection;
• Samurai Shodown II;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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