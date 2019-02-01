Скоро в Xbox Live Gold: Warhammer: Chaosbane, Mulaka и другое
-
- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 18:55
- Просмотров: 94
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в сентябре 2021 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Warhammer: Chaosbane;
• Mulaka;
• Zone of the Enders HD Collection;
• Samurai Shodown II;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Yandex Google
+3Новостей: 13617
+0Комментариев: 39454
+0Пользователей: 10078