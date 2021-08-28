Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Динамическая тема Halo Infinite добавлена в Xbox Series X|S

  • Категория: Игры
  • Дата: 28-08-2021, 20:19
  • Просмотров: 245

Компания Microsoft выпустила динамическую тему Halo Infinite для консолей Xbox Series X|S. Тема точно такая же, как и на обложке игры, но на заднем плане изображена конструкция, стреляющая легким снарядом в воздух. Если вы с нетерпением ждете игру, обязательно проверьте её на своих устройствах.

Чтобы выбрать тему Halo Infinite, просто перейдите в Настройки, а затем выберите Персонализация. Один из вариантов в этом подменю позволит вам установить новый фон. Есть около дюжины вариантов на выбор, но этот новый, безусловно, самый красочный и визуально бросающийся в глаза из всех.



Выпуск Halo Infinite запланирован на 8 декабря 2021 года. Вы можете предварительно заказать её за $59.99, но он также станет частью Xbox Game Pass при выпуске. Предварительная загрузка уже доступна и загружает файл размером 280 МБ. Как только игра достигнет релиза и будет загружена на серверы Microsoft, заполнитель автоматически будет обновлен до файла большего размера.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft анонсировала бандл Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition и бепроводной контроллер Xbox Elite Series 2 Halo Infinite Limited Edition

Microsoft анонсировала бандл Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition и бепроводной контроллер Xbox Elite Series 2 Halo Infinite Limited Edition

Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре

Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре

Microsoft выпустила новый рекламный ролик для Xbox Series X

Microsoft выпустила новый рекламный ролик для Xbox Series X

Microsoft опубликовала общий пост про Xbox Series X

Microsoft опубликовала общий пост про Xbox Series X

Halo 5 выйдет на PC и Xbox 360?

Halo 5 выйдет на PC и Xbox 360?




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
+1  
Новостей: 13629
+0  
Комментариев: 39454
+0  
Пользователей: 10078