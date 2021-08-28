Динамическая тема Halo Infinite добавлена в Xbox Series X|S
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- Категория: Игры
- Дата: 28-08-2021, 20:19
- Просмотров: 245
Компания Microsoft выпустила динамическую тему Halo Infinite для консолей Xbox Series X|S. Тема точно такая же, как и на обложке игры, но на заднем плане изображена конструкция, стреляющая легким снарядом в воздух. Если вы с нетерпением ждете игру, обязательно проверьте её на своих устройствах.
Чтобы выбрать тему Halo Infinite, просто перейдите в Настройки, а затем выберите Персонализация. Один из вариантов в этом подменю позволит вам установить новый фон. Есть около дюжины вариантов на выбор, но этот новый, безусловно, самый красочный и визуально бросающийся в глаза из всех.
Выпуск Halo Infinite запланирован на 8 декабря 2021 года. Вы можете предварительно заказать её за $59.99, но он также станет частью Xbox Game Pass при выпуске. Предварительная загрузка уже доступна и загружает файл размером 280 МБ. Как только игра достигнет релиза и будет загружена на серверы Microsoft, заполнитель автоматически будет обновлен до файла большего размера.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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