Скоро в Xbox Game Pass: Final Fantasy XIII, The Artful Escape и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Craftopia (Game Preview) – 2 сентября;• Final Fantasy XIII – 2 сентября;• Signs of the Sojourner – 2 сентября;• Surgeon Simulator 2 – 2 сентября;• Crown Trick – 7 сентября;• Breathedge – 9 сентября;• Nuclear Throne – 9 сентября;• The Artful Escape – 9 сентября;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Company of Heroes 2 – 15 сентября;• Disgaea 4 – 15 сентября;• Forza Motorsport 7 – 15 сентября;• The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 15 сентября;Вот список игр для консолей:• Craftopia (Game Preview) – 2 сентября;• Final Fantasy XIII – 2 сентября;• Signs of the Sojourner – 2 сентября;• Surgeon Simulator 2 – 2 сентября;• Crown Trick – 7 сентября;• Breathedge – 9 сентября;• Nuclear Throne – 9 сентября;• The Artful Escape – 9 сентября;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Red Dead Online – 13 сентября;• Forza Motorsport 7 – 15 сентября;• Hotshot Racing – 15 сентября;• The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 15 сентября;• Thronebreaker: The Witcher Tales – 15 сентября;Вот список игр для Android:• Craftopia (Game Preview) – 2 сентября;• Signs of the Sojourner – 2 сентября;• Surgeon Simulator 2 – 2 сентября;• Breathedge – 9 сентября;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• Red Dead Online – 13 сентября;• Forza Motorsport 7 – 15 сентября;• Hotshot Racing – 15 сентября;• The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 15 сентября;• Thronebreaker: The Witcher Tales – 15 сентября;Узнать другие подробности можно здесь