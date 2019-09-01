Скоро в Xbox Game Pass: Final Fantasy XIII, The Artful Escape и другое
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 18:30
- Просмотров: 99
Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.
Вот список игр для ПК:
• Craftopia (Game Preview) – 2 сентября;
• Final Fantasy XIII – 2 сентября;
• Signs of the Sojourner – 2 сентября;
• Surgeon Simulator 2 – 2 сентября;
• Crown Trick – 7 сентября;
• Breathedge – 9 сентября;
• Nuclear Throne – 9 сентября;
• The Artful Escape – 9 сентября;
Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:
• Company of Heroes 2 – 15 сентября;
• Disgaea 4 – 15 сентября;
• Forza Motorsport 7 – 15 сентября;
• The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 15 сентября;
Вот список игр для консолей:
• Craftopia (Game Preview) – 2 сентября;
• Final Fantasy XIII – 2 сентября;
• Signs of the Sojourner – 2 сентября;
• Surgeon Simulator 2 – 2 сентября;
• Crown Trick – 7 сентября;
• Breathedge – 9 сентября;
• Nuclear Throne – 9 сентября;
• The Artful Escape – 9 сентября;
Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:
• Red Dead Online – 13 сентября;
• Forza Motorsport 7 – 15 сентября;
• Hotshot Racing – 15 сентября;
• The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 15 сентября;
• Thronebreaker: The Witcher Tales – 15 сентября;
Вот список игр для Android:
• Craftopia (Game Preview) – 2 сентября;
• Signs of the Sojourner – 2 сентября;
• Surgeon Simulator 2 – 2 сентября;
• Breathedge – 9 сентября;
Вот список игр, которые скоро покинут Android:
• Red Dead Online – 13 сентября;
• Forza Motorsport 7 – 15 сентября;
• Hotshot Racing – 15 сентября;
• The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 15 сентября;
• Thronebreaker: The Witcher Tales – 15 сентября;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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