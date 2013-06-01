Xbox стал официальным партнером сборной Англии по футболу
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- Категория: Игры
- Дата: Сегодня, 14:22
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Xbox объявил о начале сотрудничества с Футбольной ассоциацией Англии (FA), в рамках которого бренд станет партнером не только мужской и женской сборной, но и киберспортивной. Также Xbox выступит спонсором лондонского стадиона «Уэмбли», где сборная Англии проводит домашние матчи.
Сотрудничество запущено под лозунгом «Когда все играют – мы все побеждаем».
«Xbox стремится устранить препятствия и дать людям возможность испытать радость от игры. Миллионы геймеров по всему миру находят точки соприкосновения и общаются благодаря играм и благодаря футболу», — констатировал глава Global Xbox Partnership Маркос Вальтенберг.
Он добавил, что FA является организацией с такими же ценностями и амбициями в вопросе расширения прав и возможностей людей, как у Xbox.
«Мы рады сотрудничеству с Xbox – брендом, который соответствует ценностям FA. Фанаты со всего мира любят игры, поэтому для нас это партнерство является возможностью вывести наши отношения на новый уровень для всех, кто связан с английским футболом», — сказала директор по маркетингу FA Кэтрин Сворбрик.
Xbox и Футбольная ассоциация Англии намерены проводить совместные акции для болельщиков на домашних матчах «Трех львов». Первая такая игра состоялась 5 сентября в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года против команды Андорры, в которой родоначальники футбола без проблем разгромили соперника (4:0).
Финалисты недавнего чемпионата Европы в отборе мундиаля в Катаре уверенно возглавляют свою группу, одержав 5 побед в 5 поединках с общей разницей голов 17:1. Поэтому аналитики букмекерских контор не сомневаются, что Англия сыграет на следующем мировом первенстве. Получив бонусы от БК, на первое место команды Гарета Саутгейта в отборочной группе можно поставить с коэффициентом 1,03, который соответствует вероятности 97%. При этом победитель группы получит прямую путевку на ЧМ-2022, а вторая команда сможет побороться за выход на финальную стадию турнира в стыковых матчах.
Эксперты высоко оценивают шансы сборной Англии и на самом мундиале в Катаре. Англичане входят в тройку главных фаворитов турнира. Если скачать приложение Winline (https://betonmobile.ru/mobilnoe-prilozhenie-vinlajn-winline), на триумф «Трех львов» можно поставить с коэффициентом 10 (вероятность 10%). Выше шансы только у сборных Бразилии (коэффициент 6,5, вероятность 15%) и Франции (коэффициент 7, вероятность 14%).
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