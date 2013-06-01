Xbox стал официальным партнером сборной Англии по футболу

«Xbox стремится устранить препятствия и дать людям возможность испытать радость от игры. Миллионы геймеров по всему миру находят точки соприкосновения и общаются благодаря играм и благодаря футболу», — констатировал глава Global Xbox Partnership Маркос Вальтенберг.

«Мы рады сотрудничеству с Xbox – брендом, который соответствует ценностям FA. Фанаты со всего мира любят игры, поэтому для нас это партнерство является возможностью вывести наши отношения на новый уровень для всех, кто связан с английским футболом», — сказала директор по маркетингу FA Кэтрин Сворбрик.