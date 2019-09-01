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Скоро в Xbox Game Pass: Sable, Lemnis Gate, Aragami 2 и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 15:37
  • Просмотров: 170

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.

Вот список игр для ПК:

• Flynn: Son of Crimson – 15 сентября;
• I Am Fish – 16 сентября;
• SkateBird – 16 сентября;
• Superliminal – 16 сентября;
• Aragami 2 – 17 сентября;
• Lost Words: Beyond the Page – 23 сентября;
• Sable – 23 сентября;
• Subnautica: Below Zero – 23 сентября;
• Tainted Grail: Conquest – 23 сентября;
• Lemnis Gate – 28 сентября;
• Astria Ascending – 30 сентября;
• Unsighted – 30 сентября;

Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:

• Drake Hollow – 30 сентября;
• Ikenfell – 30 сентября;
• Night in the Woods – 30 сентября;
• Kathy Rain – 30 сентября;

Вот список игр для консолей:

• Flynn: Son of Crimson – 15 сентября;
• I Am Fish – 16 сентября;
• SkateBird – 16 сентября;
• Superliminal – 16 сентября;
• Aragami 2 – 17 сентября;
• Lost Words: Beyond the Page – 23 сентября;
• Sable – 23 сентября;
• Subnautica: Below Zero – 23 сентября;
• Lemnis Gate – 28 сентября;
• Astria Ascending – 30 сентября;
• Unsighted – 30 сентября;
• Phoenix Point – 1 октября;

Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• Drake Hollow – 30 сентября;
• Ikenfell – 30 сентября;
• Night in the Woods – 30 сентября;
• Warhammer Vermintide II – 30 сентября;

Вот список игр для Android:

• Flynn: Son of Crimson – 15 сентября;
• I Am Fish – 16 сентября;
• SkateBird – 16 сентября;
• Superliminal – 16 сентября;
• Aragami 2 – 17 сентября;
• Lost Words: Beyond the Page – 23 сентября;
• Sable – 23 сентября;
• Subnautica: Below Zero – 23 сентября;
• Astria Ascending – 30 сентября;

Вот список игр, которые скоро покинут Android:

• Drake Hollow – 30 сентября;
• Ikenfell – 30 сентября;
• Night in the Woods – 30 сентября;
• Warhammer Vermintide II – 30 сентября;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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