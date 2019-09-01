Скоро в Xbox Game Pass: Sable, Lemnis Gate, Aragami 2 и другое
-
- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 15:37
- Просмотров: 170
Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.
Вот список игр для ПК:
• Flynn: Son of Crimson – 15 сентября;
• I Am Fish – 16 сентября;
• SkateBird – 16 сентября;
• Superliminal – 16 сентября;
• Aragami 2 – 17 сентября;
• Lost Words: Beyond the Page – 23 сентября;
• Sable – 23 сентября;
• Subnautica: Below Zero – 23 сентября;
• Tainted Grail: Conquest – 23 сентября;
• Lemnis Gate – 28 сентября;
• Astria Ascending – 30 сентября;
• Unsighted – 30 сентября;
Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:
• Drake Hollow – 30 сентября;
• Ikenfell – 30 сентября;
• Night in the Woods – 30 сентября;
• Kathy Rain – 30 сентября;
Вот список игр для консолей:
• Flynn: Son of Crimson – 15 сентября;
• I Am Fish – 16 сентября;
• SkateBird – 16 сентября;
• Superliminal – 16 сентября;
• Aragami 2 – 17 сентября;
• Lost Words: Beyond the Page – 23 сентября;
• Sable – 23 сентября;
• Subnautica: Below Zero – 23 сентября;
• Lemnis Gate – 28 сентября;
• Astria Ascending – 30 сентября;
• Unsighted – 30 сентября;
• Phoenix Point – 1 октября;
Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:
• Drake Hollow – 30 сентября;
• Ikenfell – 30 сентября;
• Night in the Woods – 30 сентября;
• Warhammer Vermintide II – 30 сентября;
Вот список игр для Android:
• Flynn: Son of Crimson – 15 сентября;
• I Am Fish – 16 сентября;
• SkateBird – 16 сентября;
• Superliminal – 16 сентября;
• Aragami 2 – 17 сентября;
• Lost Words: Beyond the Page – 23 сентября;
• Sable – 23 сентября;
• Subnautica: Below Zero – 23 сентября;
• Astria Ascending – 30 сентября;
Вот список игр, которые скоро покинут Android:
• Drake Hollow – 30 сентября;
• Ikenfell – 30 сентября;
• Night in the Woods – 30 сентября;
• Warhammer Vermintide II – 30 сентября;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Google Yandex
+7Новостей: 13684
+0Комментариев: 39454
+0Пользователей: 10079