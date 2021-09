Скоро в Xbox Game Pass: Sable, Lemnis Gate, Aragami 2 и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Flynn: Son of Crimson – 15 сентября;• I Am Fish – 16 сентября;• SkateBird – 16 сентября;• Superliminal – 16 сентября;• Aragami 2 – 17 сентября;• Lost Words: Beyond the Page – 23 сентября;• Sable – 23 сентября;• Subnautica: Below Zero – 23 сентября;• Tainted Grail: Conquest – 23 сентября;• Lemnis Gate – 28 сентября;• Astria Ascending – 30 сентября;• Unsighted – 30 сентября;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Drake Hollow – 30 сентября;• Ikenfell – 30 сентября;• Night in the Woods – 30 сентября;• Kathy Rain – 30 сентября;Вот список игр для консолей:• Flynn: Son of Crimson – 15 сентября;• I Am Fish – 16 сентября;• SkateBird – 16 сентября;• Superliminal – 16 сентября;• Aragami 2 – 17 сентября;• Lost Words: Beyond the Page – 23 сентября;• Sable – 23 сентября;• Subnautica: Below Zero – 23 сентября;• Lemnis Gate – 28 сентября;• Astria Ascending – 30 сентября;• Unsighted – 30 сентября;• Phoenix Point – 1 октября;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Drake Hollow – 30 сентября;• Ikenfell – 30 сентября;• Night in the Woods – 30 сентября;• Warhammer Vermintide II – 30 сентября;Вот список игр для Android:• Flynn: Son of Crimson – 15 сентября;• I Am Fish – 16 сентября;• SkateBird – 16 сентября;• Superliminal – 16 сентября;• Aragami 2 – 17 сентября;• Lost Words: Beyond the Page – 23 сентября;• Sable – 23 сентября;• Subnautica: Below Zero – 23 сентября;• Astria Ascending – 30 сентября;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• Drake Hollow – 30 сентября;• Ikenfell – 30 сентября;• Night in the Woods – 30 сентября;• Warhammer Vermintide II – 30 сентября;Узнать другие подробности можно здесь