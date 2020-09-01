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Сервис Microsoft Xbox Cloud Gaming будет запущен в Австралии к концу 2021 года

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 16:20
  • Просмотров: 161

Сервис Xbox Cloud Gaming должен быть официально запущен в Австралии до конца этого года.

Объявление было сделано вчера в электронном письме, отправленном как кандидатам на предварительную версию Project xCloud, так и участникам от Фила Спенсера из Microsoft.

«Бывают уникальные моменты, когда меняется вся игровая парадигма», - говорит Спенсер в электронном письме. «Прямо сейчас - один из таких моментов. Надеюсь, вы гордитесь тем, что ваши отзывы и ваш вклад помогли сформировать его и определить будущее облачных игр для всех».

В письме подтверждается, что Xbox Cloud Gaming будет запущен на iPhone, iPad, смартфонах и планшетах Android, а также на ПК с Windows. Как и в других регионах, Xbox Cloud Gaming будет доступен для всех подписчиков Xbox Game Pass Ultimate.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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