Как раскрутить канал на YouTube с обзорами на онлайн-игры

YouTube – популярный канал для обзоров онлайн-игр

Обзоры на игры и их прохождение – один из самых просматриваемых запросов на платформе YouTube. Интерес к подобного рода видео никогда не утихает, а каналы с летсплеями растут как на дрожжах.



По данным сайта whatstat.ru аудитория Marmok (16,4 млн подписчиков), одного из самых популярных летсплееров рунета, за последние 3 месяца выросла на полмиллиона подписчиков, Дмитрий Куплинов (11,6 млн подписчиков) за это же время набрал около 600 тысяч, EdisonPts (11,9 млн подписчиков) – 700 тысяч, Компот (9 млн подписчиков) – 710 тысяч, а MrLololoshka (8 млн подписчиков) – 240 тысяч.



Исходя из общей статистики, минимальный прирост подписчиков за такой промежуток времени – около 10 тысяч, максимальный – более 700 тысяч. А с ростом аудитории и просмотров растет и заработок блогера. Чем интереснее контент, тем больше у него зрителей. Как же грамотно раскрутить канал и не разочаровать аудиторию?

Для раскрутки можно использовать обзоры на популярные онлайн-игры

Один из самых верных и надежных ходов – быть в тренде и снимать обзоры на популярные игры. Например, в 2020 году вышел Cyberpunk 2077, и просмотры летсплеев на эту игру взлетели до небес – уж очень ее ждали. Да и компьютеры многих игроков игру не потянули, поэтому интерес возрос еще больше.

Из новых игр на сегодняшний день хорошие просмотры набирают прохождения Genshin Impact. И, конечно же, бессмертная классика – Dota 2, Counter Strike, Fortnight, Call of Duty, Minecraft, их просмотры стабильно высоки.

Использование специального софта и прокси-серверов

Есть еще один надежный, а главное безопасный способ раскрутки канала – это использование мобильные прокси-сервера. Например, https://mproxy.top/blog/proksi-dlya-youtube Он обеспечит высокую безопасность и исключит риск блокировки, а в дополнение ускорит процесс продвижения канала.



Из очевидных плюсов – невозможность блокировки IP-адреса пользователя (т.к. доступ будет ограничен и другим людям), хотя при этом для администрации вы будете самым обычным пользователем, и высокая скорость соединения.



Можно воспользоваться и специальным софтом для раскрутки канала. При его использовании вы не нарушите правила видеохостинга.

Мы собрали небольшую подборку лучших сервисов:

vidIQ – поможет с поисковым продвижением (СЕО), подберет часто встречающиеся теги и увеличит шансы попадания в ТОП.

Prodvigate – официальный партнер Google, сможет настроить таргетированную рекламу. Разбираться с этим самому не нужно – ролик будет проанализирован программой и предложен потенциальным зрителям.

Crello – графический редактор для создания обложек и прочих изображений. Огромная библиотека фото поможет создать интересное графическое решение для канала.

Canva – еще один графический редактор, с помощью которого можно создать шапку канала и другие элементы дизайна.

Soclike – сервис по «белому» продвижению, через которой можно заказать лайки и подписчиков. Всю работу выполняют реальные люди, поэтому канал не заблокируют.

Prolog – сервис для заказа рекламы у популярных блогеров. Полная безопасность рекламодателя гарантируется.

NovaPress – менеджер автоматической публикации. Через эту программу можно выбрать дату публикации видео и другие полезные настройки.

В сервисах есть бесплатная или пробная версия, а также платные подписки, предоставляющие пользователю расширенные возможности. Конечно, популярные игры и использование сервисов для раскрутки каналов привлекут хорошую долю аудитории, но без харизмы блогера и взаимодействия с подписчиками удержать ее будет сложно. Используйте все способы дополнительного привлечения зрителей разумно, не перегибайте палку.