Скоро в Xbox Live Gold: Aaero, Hover и другое
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 21:15
- Просмотров: 138
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в октябре 2021 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Aaero;
• Hover;
• Castlevania: Harmony of Despair;
• Resident Evil Code: Veronica X;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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