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Скоро в Xbox Live Gold: Aaero, Hover и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 21:15
  • Просмотров: 138

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в октябре 2021 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Aaero;
• Hover;
• Castlevania: Harmony of Despair;
• Resident Evil Code: Veronica X;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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