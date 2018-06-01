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Xbox Cloud Gaming на консолях развертывается для некоторых инсайдеров Xbox

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 22:27
  • Просмотров: 94

Сегодня Microsoft объявила о развертывании Xbox Cloud Gaming для некоторых инсайдеров в кольцах Alpha и Alpha - Skip Ahead. Как и PlayStation Now, сервис позволяет вам играть во многие игры, которые у вас уже есть, через облако, вместо того чтобы загружать их и загромождать драгоценное место на жестком диске. Многие игры Xbox Game Pass также доступны для потоковой передачи через Xbox Cloud Gaming.

На gamescom 2021 компания Microsoft объявила, что Xbox Cloud Gaming появится на Xbox One и Xbox Series X|S в этот праздничный сезон. Чтобы убедиться, что потоковая служба хорошо работает на консолях, она позволяет инсайдерам Xbox протестировать ее за несколько месяцев до этого.



Чтобы получить доступ к Xbox Cloud Gaming, вы должны быть подписчиком Xbox Game Pass Ultimate, даже если вы являетесь участником Xbox Insider Program . Имейте в виду, что могут быть ошибки и некоторые ограничения.

Прямо сейчас вы не можете играть в эксклюзивные игры Xbox Series X|S на Xbox One через Xbox Cloud Gaming. Однако эта возможность находится в разработке и скоро будет доступна. Вам также необходимо физически находиться в регионе, поддерживающем Xbox Cloud Gaming, чтобы вы могли его использовать.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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