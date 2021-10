Скоро в Xbox Game Pass: Back 4 Blood, Destiny 2: Beyond Light и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Totally Accurate Battle Simulator – доступно сегодня;• The Procession to Calvary – 7 октября;• Visage – 7 октября;• Back 4 Blood – 12 октября;• Destiny 2: Beyond Light – 12 октября;• Ring of Pain – 14 октября;• The Riftbreaker – 14 октября;• The Good Life – 15 октября;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for PC:• Gonner2 – 15 октября;• Heave Ho – 15 октября;• Katana Zero – 15 октября;• Scourgebringer – 15 октября;• Tales of Vesperia HD – 15 октября;• The Swords of Ditto – 15 октября;Вот список игр для консолей:• Totally Accurate Battle Simulator – доступно сегодня;• The Procession to Calvary – 7 октября;• Visage – 7 октября;• Back 4 Blood – 12 октября;• Ring of Pain – 14 октября;• The Riftbreaker – 14 октября;• The Good Life – 15 октября;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Gonner2 – 15 октября;• Katana Zero – 15 октября;• Scourgebringer – 15 октября;• Tales of Vesperia HD – 15 октября;Вот список игр для Android:• Totally Accurate Battle Simulator – доступно сегодня;• The Procession to Calvary – 7 октября;• Visage – 7 октября;• Back 4 Blood – 12 октября;• Ring of Pain – 14 октября;• The Riftbreaker – 14 октября;• The Good Life – 15 октября;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• Gonner2 – 15 октября;• Katana Zero – 15 октября;• Scourgebringer – 15 октября;Узнать другие подробности можно здесь