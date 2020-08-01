Скачать Текстуры на Minecraft 1.18 и 1.18.0

Лучшие Текстуры для Майнкрафт 1.18 и 1.18.0

X-ray

текстурпак позволяет видеть сквозь остальные блоки места, где заложены заветные сокровища

Faithful

Бомж

Текстурпак включает в себя предметы быта, еду и даже приспособления бомжа