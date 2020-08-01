Скачать Текстуры на Minecraft 1.18 и 1.18.0
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 23:40
- Просмотров: 36
Скачайте Текстуры для Майнкрафт 1.18 и 1.18.0 на Андроид: Бомж, Xray, Faithful.
Каждый пользователь сталкивался с такой ситуацией, когда игровой мир Minecraft PE 1.18 может наскучить. Зачастую это происходит потому, что в текстуры в мирах одинаковые.
В такие моменты пользователь желает придать любимой игре свежий вид. Новый набор текстур для Майнкрафт ПЕ идеально подойдут для решения этой задачи. Стив может по-новому взглянуть уже на знакомые места, и изучить всё с нуля.
Любой игрок, когда-то пробовавший добыть драгоценные камни или металлы в игровом мире знает, что это не так-то просто. Сложность заключается в том, что все эти прелести спрятаны глубоко под толщей земли, и никто не знает где именно.
С помощью текстур x-ray в Майнкрафт 1.18 и 1.18.0 Стив с лёгкостью найдёт всё, что необходимо. Всё потому, что данный текстурпак позволяет видеть сквозь остальные блоки места, где заложены заветные сокровища. Алмазы, золото, железо - всё это теперь можно добыть в разы быстрей.
Скачать Текстуру Xray: https://mcpe-craft.ru/textury/vyzhivanie/xray/
Ещё один очень интересный текстурпак для Майнкрафт 1.18 и 1.18.0. Данный набор текстур позволит сделать привычный мир Minecraft Bedrock 1.18 в разы свежей.
С их помощью всё будет выглядеть реалистичней. Привычные виды превратятся в шикарные пейзажи. Этот текстурпак вносит изменения не только в игровой мир, но и в интерфейс.
Скачать Текстуру Faithful: https://mcpe-craft.ru/textury/realistichnye/faithful/
Специально для тех, кому была интересна жизнь бездомных были созданы текстуры бомжа в Майнкрафт 1.18 и 1.18.0. В данном наборе очень много интересных текстур. В совмещении они позволят Стиву ощутить себя бомжом.
Текстурпак включает в себя предметы быта, еду и даже приспособления бомжа, что также добавляет реалистичности. В рацион бездомного входит известный всем доширак, и даже вино.
Скачать Текстуру выживания Бомжа: https://mcpe-craft.ru/textury/vyzhivanie/bomzha/
Лучшие Текстуры для Майнкрафт 1.18 и 1.18.0
Каждый пользователь сталкивался с такой ситуацией, когда игровой мир Minecraft PE 1.18 может наскучить. Зачастую это происходит потому, что в текстуры в мирах одинаковые.
В такие моменты пользователь желает придать любимой игре свежий вид. Новый набор текстур для Майнкрафт ПЕ идеально подойдут для решения этой задачи. Стив может по-новому взглянуть уже на знакомые места, и изучить всё с нуля.
X-ray
Любой игрок, когда-то пробовавший добыть драгоценные камни или металлы в игровом мире знает, что это не так-то просто. Сложность заключается в том, что все эти прелести спрятаны глубоко под толщей земли, и никто не знает где именно.
С помощью текстур x-ray в Майнкрафт 1.18 и 1.18.0 Стив с лёгкостью найдёт всё, что необходимо. Всё потому, что данный текстурпак позволяет видеть сквозь остальные блоки места, где заложены заветные сокровища. Алмазы, золото, железо - всё это теперь можно добыть в разы быстрей.
Скачать Текстуру Xray: https://mcpe-craft.ru/textury/vyzhivanie/xray/
Faithful
Ещё один очень интересный текстурпак для Майнкрафт 1.18 и 1.18.0. Данный набор текстур позволит сделать привычный мир Minecraft Bedrock 1.18 в разы свежей.
С их помощью всё будет выглядеть реалистичней. Привычные виды превратятся в шикарные пейзажи. Этот текстурпак вносит изменения не только в игровой мир, но и в интерфейс.
Скачать Текстуру Faithful: https://mcpe-craft.ru/textury/realistichnye/faithful/
Бомж
Специально для тех, кому была интересна жизнь бездомных были созданы текстуры бомжа в Майнкрафт 1.18 и 1.18.0. В данном наборе очень много интересных текстур. В совмещении они позволят Стиву ощутить себя бомжом.
Текстурпак включает в себя предметы быта, еду и даже приспособления бомжа, что также добавляет реалистичности. В рацион бездомного входит известный всем доширак, и даже вино.
Скачать Текстуру выживания Бомжа: https://mcpe-craft.ru/textury/vyzhivanie/bomzha/
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