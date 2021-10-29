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Скоро в Xbox Live Gold: Moving Out, Kingdom Two Crowns и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 21:36
  • Просмотров: 77

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в ноябре 2021 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• Moving Out;
• Kingdom Two Crowns;
• Rocket Knight;
• Lego Batman 2 DC Super Heroes;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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