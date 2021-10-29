Скоро в Xbox Live Gold: Moving Out, Kingdom Two Crowns и другое
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 21:36
- Просмотров: 77
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в ноябре 2021 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• Moving Out;
• Kingdom Two Crowns;
• Rocket Knight;
• Lego Batman 2 DC Super Heroes;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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