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Защитник «Барселоны» стал совладельцем команды по киберспорту

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 20:20
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике стал еще одним футболистом, который инвестировал в киберспорт. Пике, совместно со стримером Ибаи Льяносом Гаратеей купили место для своей будущей команды (слот) в испанской лиге по League of Legends.

По информации Dot Esport, Пике и его товарищ отдали за место в скоро стартующем турнире 300 тысяч евро. На эту позицию также претендовали уже существующие команды Fnatic, Case Esports и Heretics, но команда Astralis Stormbringers, которая завоевала право играть в турнире и решила продать свое место, отдала предпочтение предложению от Пике и Гаратеи.

Журналисты испанского издания Dot Esports отметили, что Ибаи Гаратея заявлял о желании создать команду еще несколько месяцев назад и был нацелен именно на создающуюся в Испании LVP Superliga, где и будет выступать пока что виртуальная команда Пике и Гаратеи. В ближайшее время они соберут команду или же заявят под своими знаменами одну из существующих, что является привычной практикой для такого рода инвестиций.

Жерар Пике в свои 34 года уже задумывается о завершении карьеры и всегда проявлял большой интерес к киберспорту. Сейчас его «Барселона» переживает финансовый кризис и футболисту пришлось пойти на серьезное уменьшение заработной платы, чтобы остаться в команде. Недавно был уволен наставник «Барселоны» Рональд Куман и в скором времени каталонцы назначат нового тренера. С большой вероятностью им будет бывший игрок «Барсы» Хави, работающий сейчас с катарским «Аль Саддом». Букмекеры принимают ставки на нового менеджера «Барселоны» и в БК Бетсити ру можно поставить на Хави с коэффициентом 1.2 – через мобильное приложение или официальный сайт. Этот коэффициент говорит о том, что Хави с очень большой вероятностью станет новым тренером «Барселоны».

Пике – не первый футболист, инвестировавший в киберспорт. Ранее футболист «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард приобрел команду по Rainbow Six Siege, переименовав ее в JLINGZ по имени своего личного бренда. Он последовал примеру своего менеджера Оле-Гуннара Сульшера, который ранее приобрел киберспортивное агентство ULTI Agency.

Интересно, что Жерар Пике, хоть и является легендой и воспитанником «Барселоны», ранее некоторое время провел в академии «Манчестер Юнайтед» и покинул клуб после того как каталонцы решили вернуть его к себе за скромную сумму в 3,5 млн евро. В составе «Барсы» Пике стал восьмикратным чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании. Также Жерар хорошо известен как муж певицы Шакиры.
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