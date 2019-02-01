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Скоро в Xbox Live Gold: The Escapists 2, Tropico 5 – Penultimate Edition и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 20:54
  • Просмотров: 98

Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в декабре 2021 года.



Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:

• The Escapists 2;
• Tropico 5 – Penultimate Edition;
• Orcs Must Die!;
• Insanely Twisted Shadow Planet;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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