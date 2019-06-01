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Microsoft переименовывает Xbox Game Pass for PC в PC Game Pass

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 14:49
  • Просмотров: 160

Наряду со всеми церемониями награждения, анонсами новых игр и показом игрового процесса на презентации Game Awards 2021 также было сделано удивительное объявление от Microsoft. Компания переименовывает сервис Xbox Game Pass for PC в PC Game Pass.



Поскольку в наши дни Microsoft довольно активно продвигает ПК-версию своего сервиса в рамках кампании «Game Pass включает игры для ПК», изменение названия можно понять. Это также должно сократить путаницу с вариантами, которые теперь называются Xbox Game Pass, PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate.



Sniper Elite 5, Pigeon Simulator, Trek to Yomi и неанонсированная игра от Hugecalf Studios были объявлены в качестве грядущих дополнений к ПК-версии.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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