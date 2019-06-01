Microsoft переименовывает Xbox Game Pass for PC в PC Game Pass
-
- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 14:49
- Просмотров: 160
Наряду со всеми церемониями награждения, анонсами новых игр и показом игрового процесса на презентации Game Awards 2021 также было сделано удивительное объявление от Microsoft. Компания переименовывает сервис Xbox Game Pass for PC в PC Game Pass.
Поскольку в наши дни Microsoft довольно активно продвигает ПК-версию своего сервиса в рамках кампании «Game Pass включает игры для ПК», изменение названия можно понять. Это также должно сократить путаницу с вариантами, которые теперь называются Xbox Game Pass, PC Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate.
How the sausage got made #PCGamePass pic.twitter.com/5qBXNdTmHF— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) December 10, 2021
Sniper Elite 5, Pigeon Simulator, Trek to Yomi и неанонсированная игра от Hugecalf Studios были объявлены в качестве грядущих дополнений к ПК-версии.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 43
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Yandex Google
+2Новостей: 13936
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10083