Xbox Game Pass получит новые игры 16 декабря
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 13:16
- Просмотров: 190
Хотя в этом месяце для сервиса Xbox Game Pass была анонсирована довольно солидная коллекция видеоигр для консолей Xbox, ПК с Windows и Xbox Cloud Gaming, похоже, что еще одна партия будет добавлена в библиотеку Game Pass 16 декабря.
Вот полный список новых видеоигр, которые появятся в Game Pass 16 декабря. Все они будут доступны через Xbox Game Pass for Concole, PC Game Pass и Xbox Cloud Gaming.
• Ben 10: Power Trip;
• Broken Age;
• Firewatch;
• The Gunk;
• Lake;
• Mortal Kombat 11;
• Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay;
• Race with Ryan;
• Transformers: Battlegrounds;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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