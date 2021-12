Xbox Game Pass получит новые игры 16 декабря

Хотя в этом месяце для сервиса Xbox Game Pass была анонсирована довольно солидная коллекция видеоигр для консолей Xbox, ПК с Windows и Xbox Cloud Gaming, похоже, что еще одна партия будет добавлена в библиотеку Game Pass 16 декабря.Вот полный список новых видеоигр, которые появятся в Game Pass 16 декабря. Все они будут доступны через Xbox Game Pass for Concole, PC Game Pass и Xbox Cloud Gaming.• Ben 10: Power Trip;• Broken Age;• Firewatch;• The Gunk;• Lake;• Mortal Kombat 11;• Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay;• Race with Ryan;• Transformers: Battlegrounds;Узнать другие подробности можно здесь