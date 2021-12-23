Скоро в Xbox Live Gold: NeuroVoider, Aground и другое
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- Категория: Игры
- Дата: 23-12-2021, 19:56
- Просмотров: 373
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в январе 2022 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• NeuroVoider;
• Aground;
• Radiant Silvergun;
• Space Invaders Infinity Gene;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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