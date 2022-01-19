У Microsoft Xbox и PC Game Pass теперь более 25 миллионов подписчиков

После закрытия мы предложим как можно больше игр Activision Blizzard в рамках Xbox Game Pass и PC Game Pass, как новые игры, так и игры из невероятного каталога Activision Blizzard. Сегодня мы также объявили, что у Game Pass теперь более 25 миллионов подписчиков. Как всегда, мы с нетерпением ждем продолжения добавления большей ценности и более отличных игр в Game Pass.



Фантастические франшизы Activision Blizzard также ускорят наши планы по облачным играм, позволяя большему количеству людей в большем количестве мест по всему миру участвовать в сообществе Xbox, используя телефоны, планшеты, ноутбуки и другие устройства, которые у вас уже есть. Играми Activision Blizzard пользуются на самых разных платформах, и мы планируем продолжать поддерживать эти сообщества в будущем.

Еще в январе 2021 года Microsoft объявила, что у Game Pass 18 миллионов подписчиков , по сравнению с 15 миллионами, объявленными в сентябре 2020 года. Хотя ходили слухи, что сервис достиг отметки в 30 миллионов еще в сентябре 2021 года, похоже, что это не так. Вчера Microsoft сообщила обновленную цифру, и, хотя она не столь велика, как 30 миллионов, она определенно указывает на то, что распространение Game Pass не теряет скорости.В своем объявлении о приобретении Activision Blizzard за $68.7 млрд Microsoft также отметила, что теперь у нее более 25 миллионов подписчиков Xbox Game Pass. Это на 7 миллионов больше, чем в том же месяце прошлого года. Глава Xbox Фил Спенсер заявил следующее:Геймеры Xbox, несомненно, будут рады, что игры Activision появятся в сервисе, поскольку он открывает возможности для облачных игр на множестве новых устройств. Это также, вероятно, будет способствовать дальнейшему распрастранению сервиса, поскольку как новые, так и старые геймеры стремятся играть в игры Activision на предпочитаемой ими платформе при относительно низкой стоимости входа. Разделение между подписчиками PC и Xbox Game Pass пока неясно, но это, скорее всего, не имеет значения для Microsoft, пока геймеры подписываются на основной сервис.Узнать другие подробности можно здесь