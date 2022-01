Скоро в Xbox Game Pass: Rainbow Six Extraction, Hitman Trilogy, Death’s Door и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – доступно сейчас;• Nobody Saves the World – доступно сейчас;• Death’s Door – 20 января;• Hitman Trilogy – 20 января;• Pupperazzi – 20 января;• Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – 20 января;• Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition – 20 января;• Windjammers 2 – 20 января;• Taiko no Tatsujin: The Drum Master – 27 января;Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:• Cyber Shadow – 31 января;• Nowhere Prophet – 31 января;• Prison Architect – 31 января;• Xeno Crisis – 31 января;Вот список игр для консолей:• Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – доступно сейчас;• Nobody Saves the World – доступно сейчас;• Death’s Door – 20 января;• Hitman Trilogy – 20 января;• Pupperazzi – 20 января;• Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – 20 января;• Windjammers 2 – 20 января;• Taiko no Tatsujin: The Drum Master – 27 января;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Cyber Shadow – 31 января;• Nowhere Prophet – 31 января;• Xeno Crisis – 31 января;Вот список игр для Android:• Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – доступно сейчас;• Nobody Saves the World – доступно сейчас;• Death’s Door – 20 января;• Hitman Trilogy – 20 января;• Pupperazzi – 20 января;• Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – 20 января;• Windjammers 2 – 20 января;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• Cyber Shadow – 31 января;• Nowhere Prophet – 31 января;• Xeno Crisis – 31 января;Узнать другие подробности можно здесь