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Скоро в Xbox Game Pass: Rainbow Six Extraction, Hitman Trilogy, Death’s Door и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 17:18
  • Просмотров: 0

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.

Вот список игр для ПК:

• Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – доступно сейчас;
• Nobody Saves the World – доступно сейчас;
• Death’s Door – 20 января;
• Hitman Trilogy – 20 января;
• Pupperazzi – 20 января;
• Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – 20 января;
• Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition – 20 января;
• Windjammers 2 – 20 января;
• Taiko no Tatsujin: The Drum Master – 27 января;

Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:

• Cyber Shadow – 31 января;
• Nowhere Prophet – 31 января;
• Prison Architect – 31 января;
• Xeno Crisis – 31 января;

Вот список игр для консолей:

• Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – доступно сейчас;
• Nobody Saves the World – доступно сейчас;
• Death’s Door – 20 января;
• Hitman Trilogy – 20 января;
• Pupperazzi – 20 января;
• Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – 20 января;
• Windjammers 2 – 20 января;
• Taiko no Tatsujin: The Drum Master – 27 января;

Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• Cyber Shadow – 31 января;
• Nowhere Prophet – 31 января;
• Xeno Crisis – 31 января;

Вот список игр для Android:

• Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition – доступно сейчас;
• Nobody Saves the World – доступно сейчас;
• Death’s Door – 20 января;
• Hitman Trilogy – 20 января;
• Pupperazzi – 20 января;
• Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – 20 января;
• Windjammers 2 – 20 января;

Вот список игр, которые скоро покинут Android:

• Cyber Shadow – 31 января;
• Nowhere Prophet – 31 января;
• Xeno Crisis – 31 января;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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