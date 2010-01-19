Скачать Карты на Майнкрафт 1.19.0, 1.19.10 и 1.19.20 для Андроид

Скачивайте новые карты на Майнкрафт 1.19.0, 1.19.10 и 1.19.20 для Андроид и исследуйте творения сторонних разработчиков дополнений вместе с друзьями!

Новые карты для Майнкрафт Бедрок 1.19.0, 1.19.10 и 1.19.20

После выхода новых версий Minecraft Bedrock Edition 1.19.0, 1.19.10 и 1.19.20 игроки начали тут-же создавать карты под них. Сегодня мы покажем вам, что создали разработчики дополнений за это время.

Выживание на одном блоке

Одно время была популярна карта Один блок. Сейчас же фанаты перенесли ее на Майнкрафт ПЕ 1.19.0, 1.19.10 и 1.19.20.

Весь геймплей игры состоит в том, что вам придется ломать один единственный блок, который будет случайным образом меняться. На карте есть 10 фаз:

Лес

Пещера

Снежный биом

Пустыня

Джунгли

Океан

Нижний Мир

Особняк

Крепость

Смешанный

Для перехода на новый этап вам необходимо сломать определенное количество блокров на предыдущем. Когда вы переходите на новую фазу, у вас начинают спавнится новые блоки и мобы.

Для того, чтобы пройти карту, вам необходимо убить дракона края. Для этого вам предстоит пройти через все этапы карты. Карта доступна только на Английском и Испанских языках.

Скачать Карту 1 блок: https://4mcpe.ru/karta-na-1-blok-minecraft-pe/

Город в СССР

Карта не повторяет города СССР в полной мере - вы найдете небольшой кусочек города. Поэтому он повторяет стандартный быт русского народа тех времен.

В городе вы найдете большое количество зданий. В каждом из них проработан интерьер. Даже в сундуках вы найдете необходимые для выживания в Minecraft PE 1.19.0, 1.19.10 и 1.19.20 предметы.

Скачать Карту Город СССР: https://4mcpe.ru/karta-na-gorod-sssr-minecraft-pe/

100 дней выживания

Многие опытные игроки запросто проходят игру, но давайте усложним задачу? Вам предстоит прожить более 100 дней на острове, к котором будут постоянно подступать монстры!

Казалось бы, что задача легкая, но нет. Монстрам будут игнорировать солнечный свет, они будут находить все новые способы попасть к игроку, чтобы убить его.

Разработчики карты для Майнкрафт ПЕ 1.19.0, 1.19.10 и 1.19.20 рекомендуют не строить наземные укрытия. Вместо них лучше построить подземный бункер, так как только в нем вы будете чуствовать себя в полной безопасности.

Скачать Карту 100 дней выживания: https://4mcpe.ru/karta-100-dnei-vizhivanie-minecraft-pe/

Скачать новые карты на Майнкрафт 1.19.0, 1.19.10 и 1.19.20

Лучшие локации: https://4mcpe.ru/karty-minecraft-pe/