Скоро в Xbox Game Pass: Contrast, CrossfireX, Ark: Ultimate Survivor Edition и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Dreamscaper – 3 февраля;• Telling Lies – 3 февраля;• Besiege (Game Preview) – 10 февраля;• Edge of Eternity – 10 февраля;• Skul: The Hero Slayer – 10 февраля;• The Last Kids on Earth and the Staff of Doom – 10 февраля;• Ark: Ultimate Survivor Edition – 14 февраля;• Infernax – 14 февраля;Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:• Control – 15 февраля;• Code Vein – 15 февраля;• Final Fantasy XII The Zodiac Age – 15 февраля;• The Medium – 15 февраля;• Project Winter – 15 февраля;• The Falconeer – 15 февраля;Вот список игр для консолей:• Contrast – 3 февраля;• Dreamscaper – 3 февраля;• Telling Lies – 3 февраля;• Besiege (Game Preview) – 10 февраля;• CrossfireX – 10 февраля;• Edge of Eternity – 10 февраля;• Skul: The Hero Slayer – 10 февраля;• The Last Kids on Earth and the Staff of Doom – 10 февраля;• Ark: Ultimate Survivor Edition – 14 февраля;• Infernax – 14 февраля;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Control – 15 февраля;• Code Vein – 15 февраля;• Final Fantasy XII The Zodiac Age – 15 февраля;• The Medium – 15 февраля;• Project Winter – 15 февраля;• The Falconeer – 15 февраля;Вот список игр для Android:• Contrast – 3 февраля;• Dreamscaper – 3 февраля;• Telling Lies – 3 февраля;• Besiege (Game Preview) – 10 февраля;• Edge of Eternity – 10 февраля;• Skul: The Hero Slayer – 10 февраля;• The Last Kids on Earth and the Staff of Doom – 10 февраля;• Ark: Ultimate Survivor Edition – 14 февраля;• Infernax – 14 февраля;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• Control – 15 февраля;• Code Vein – 15 февраля;• The Medium – 15 февраля;• Project Winter – 15 февраля;• The Falconeer – 15 февраля;Узнать другие подробности можно здесь