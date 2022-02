Скоро в Xbox Game Pass: Total War: Warhammer III, Madden NFL 22 и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Madden NFL 22 – 17 февраля;• Total War: Warhammer III – 17 февраля;• Roboquest (Game Preview) – 22 февраля;• Galactic Civilizations III – 24 февраля;• Alice: Madness Returns – 28 февраля;Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:• Hypnospace Outlaw – 28 февраля;• Touhou Luna Nights – 28 февраля;Вот список игр для консолей:• Lawn Mowing Simulator – 17 февраля;• Madden NFL 22 – 17 февраля;• Super Mega Baseball 3 – 24 февраля;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Hypnospace Outlaw – 28 февраля;• Killer Queen Black – 28 февраля;• Stealth Inc 2 – 28 февраля;• Touhou Luna Nights – 28 февраля;Вот список игр для Android:• Mass Effect Legendary Edition – доступно сейчас;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• Hypnospace Outlaw – 28 февраля;• Killer Queen Black – 28 февраля;• Stealth Inc 2 – 28 февраля;• Touhou Luna Nights – 28 февраля;Узнать другие подробности можно здесь