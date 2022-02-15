Скоро в Xbox Game Pass: Total War: Warhammer III, Madden NFL 22 и другое
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 19:01
- Просмотров: 111
Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.
Вот список игр для ПК:
• Madden NFL 22 – 17 февраля;
• Total War: Warhammer III – 17 февраля;
• Roboquest (Game Preview) – 22 февраля;
• Galactic Civilizations III – 24 февраля;
• Alice: Madness Returns – 28 февраля;
Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:
• Hypnospace Outlaw – 28 февраля;
• Touhou Luna Nights – 28 февраля;
Вот список игр для консолей:
• Lawn Mowing Simulator – 17 февраля;
• Madden NFL 22 – 17 февраля;
• Super Mega Baseball 3 – 24 февраля;
Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:
• Hypnospace Outlaw – 28 февраля;
• Killer Queen Black – 28 февраля;
• Stealth Inc 2 – 28 февраля;
• Touhou Luna Nights – 28 февраля;
Вот список игр для Android:
• Mass Effect Legendary Edition – доступно сейчас;
Вот список игр, которые скоро покинут Android:
• Hypnospace Outlaw – 28 февраля;
• Killer Queen Black – 28 февраля;
• Stealth Inc 2 – 28 февраля;
• Touhou Luna Nights – 28 февраля;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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