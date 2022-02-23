Пять подтвержденных игр, которые появятся в Game Pass в марте
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- Категория: Игры
- Дата: 23-02-2022, 20:44
- Просмотров: 309
На данный момент было подтверждено, что пять игр присоединятся к Game Pass в марте. Имейте в виду, что это не полный список, и, несомненно, будут и другие. Но это те, которые подтверждены по состоянию на среду, 23 февраля.
• Far: Changing Tides – 1 марта;
• Shredders – 17 марта;
• A Memoir Blue – 24 марта;
• Crusader Kings 3 – 29 марта;
• Weird West – 31 марта;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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