Скоро в Xbox Live Gold: The Flame in the Flood, Street Power Soccer и другое
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 19:38
- Просмотров: 108
Подписчики Xbox Live Gold получат несколько бесплатных игр в марте 2022 года.
Вот список игр для подписчиков Xbox Live Gold:
• The Flame in the Flood;
• Street Power Soccer;
• Sacred 2: Fallen Angel;
• SpongeBob's Truth or Square;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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