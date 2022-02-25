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Владельцы Xbox Series X|S, Xbox One и ПК с Windows получат новые игры

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 18:21
  • Просмотров: 97

Пользователи Xbox Series X|S, Xbox One и ПК с Windows получат новые игры.

• Conan Chop Chop – 1 марта;
• Little Orpheus – 1 марта;
• Shadow Warrior 3 – 1 марта;
• Far: Changing Tides – 1 марта;
• Elex II – 1 марта;
• 35mm – 2 марта;
• Farm Manager 2022 – 3 марта;
• Music Racer: Ultimate – 4 марта;
• A Musical Story – 4 марта;
• Ryan's Rescue Squad – 4 марта;
• Legend of Ixtona – 4 марта;
• Gunborg: Dark Matters – 4 марта;
• What lies in the Multiverse – 4 марта;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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