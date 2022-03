Владельцы Xbox Series X|S, Xbox One и ПК с Windows получат новые игры

Пользователи Xbox Series X|S, Xbox One и ПК с Windows получат новые игры.• Conan Chop Chop – 1 марта;• Little Orpheus – 1 марта;• Shadow Warrior 3 – 1 марта;• Far: Changing Tides – 1 марта;• Elex II – 1 марта;• 35mm – 2 марта;• Farm Manager 2022 – 3 марта;• Music Racer: Ultimate – 4 марта;• A Musical Story – 4 марта;• Ryan's Rescue Squad – 4 марта;• Legend of Ixtona – 4 марта;• Gunborg: Dark Matters – 4 марта;• What lies in the Multiverse – 4 марта;Узнать другие подробности можно здесь