Слух: Microsoft проведет мероприятие в стиле E3 в июне
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 18:33
- Просмотров: 122
Похоже, что Microsoft проведет мероприятие в стиле E3 позже в этом году.
Хотя Microsoft официально не подтвердила этот слух, он был любезно предоставлен инсайдером Джеффом Граббом, который недавно заявил, что организаторы мероприятия обсуждают с издателями собственное виртуальное мероприятие, которое, как ожидается, состоится где-то в июне.
«Возможно, я скоро расскажу об этом больше, но это будет июнь, а не май», — сказал Грабб. «Ну, они могут сделать что-то в мае или сентябре, я не знаю, но я знаю, что они планируют мероприятие в стиле E3 в июне.
«Они разговаривают с партнерами, чтобы там были большие игры. Это продолжается прямо сейчас, и сейчас март, поэтому они не могут изменить этот поезд или развернуть этот большой корабль. Они движутся в этом направлении, и они собираются сделать что-то в этот период».
Кроме того, стоит отметить, что Microsoft проведет ID@Xbox Showcase 16 марта в 10:00 a.m. PDT.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
gamesradar.com
gamesradar.com
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