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Слух: Microsoft проведет мероприятие в стиле E3 в июне

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 18:33
  • Просмотров: 122

Похоже, что Microsoft проведет мероприятие в стиле E3 позже в этом году.

Хотя Microsoft официально не подтвердила этот слух, он был любезно предоставлен инсайдером Джеффом Граббом, который недавно заявил, что организаторы мероприятия обсуждают с издателями собственное виртуальное мероприятие, которое, как ожидается, состоится где-то в июне.

«Возможно, я скоро расскажу об этом больше, но это будет июнь, а не май», — сказал Грабб. «Ну, они могут сделать что-то в мае или сентябре, я не знаю, но я знаю, что они планируют мероприятие в стиле E3 в июне.

«Они разговаривают с партнерами, чтобы там были большие игры. Это продолжается прямо сейчас, и сейчас март, поэтому они не могут изменить этот поезд или развернуть этот большой корабль. Они движутся в этом направлении, и они собираются сделать что-то в этот период».

Кроме того, стоит отметить, что Microsoft проведет ID@Xbox Showcase 16 марта в 10:00 a.m. PDT.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
gamesradar.com
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