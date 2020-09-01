Microsoft улучшила производительность Xbox Cloud Gaming на iOS
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- Категория: Игры
- Дата: Вчера, 19:19
- Просмотров: 125
Компания Microsoft сообщила, что Xbox Cloud Gaming на iOS получил значительные улучшения производительности. Раньше сервис отлично работал на устройствах Android, но страдал от большей задержки ввода и серьезных проблем с качеством изображения на iOS. Неясно, было ли это связано с тем, что вам нужно войти на веб-сайт, чтобы получить доступ к Xbox Cloud Gaming на iOS.
Будем надеяться, что команда продолжит улучшать работу на устройствах iOS в ближайшие месяцы и годы. Наличие специального приложения было бы идеальным решением, но пока Apple не изменит свою политику в отношении сервисов потоковой передачи игр, нам придется использовать веб-сайт.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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