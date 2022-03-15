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Скоро в Xbox Game Pass: F1 2021, Shredders, Weird West и другое

  • Категория: Игры
  • Дата: Вчера, 19:55
  • Просмотров: 113

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.

Вот список игр для ПК:

• Shredders – 17 марта;
• The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – 17 марта;
• Zero Escape: The Nonary Games – 22 марта;
• Norco – 24 марта;
• Weird West – 31 марта;

Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:

• Madden NFL 20 – 31 марта;
• Narita Boy – 31 марта;
• Shadow Warrior 2 – 31 марта;
• Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep, and Forsaken – 11 апреля;

Вот список игр для консолей:

• Shredders – 17 марта;
• The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – 17 марта;
• Tainted Grail: Conquest – 22 марта;
• Zero Escape: The Nonary Games – 22 марта;
• F1 2021 – 24 марта;
• Crusader Kings III – 29 марта;
• Weird West – 31 марта;

Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:

• Madden NFL 20 – 31 марта;
• Narita Boy – 31 марта;
• Shadow Warrior 2 – 31 марта;

Вот список игр для Android:

• Shredders – 17 марта;
• The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – 17 марта;
• Zero Escape: The Nonary Games – 22 марта;
• Weird West – 31 марта;

Вот список игр, которые скоро покинут Android:

• Madden NFL 20 – 31 марта;
• Narita Boy – 31 марта;
• Shadow Warrior 2 – 31 марта;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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