Скоро в Xbox Game Pass: F1 2021, Shredders, Weird West и другое

Подписчики Xbox Game Pass получат очередную порцию новых игр для Xbox One, ПК и Android.Вот список игр для ПК:• Shredders – 17 марта;• The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – 17 марта;• Zero Escape: The Nonary Games – 22 марта;• Norco – 24 марта;• Weird West – 31 марта;Вот список игр, которые скоро покинут PC Game Pass:• Madden NFL 20 – 31 марта;• Narita Boy – 31 марта;• Shadow Warrior 2 – 31 марта;• Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep, and Forsaken – 11 апреля;Вот список игр для консолей:• Shredders – 17 марта;• The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – 17 марта;• Tainted Grail: Conquest – 22 марта;• Zero Escape: The Nonary Games – 22 марта;• F1 2021 – 24 марта;• Crusader Kings III – 29 марта;• Weird West – 31 марта;Вот список игр, которые скоро покинут Xbox Game Pass for Console:• Madden NFL 20 – 31 марта;• Narita Boy – 31 марта;• Shadow Warrior 2 – 31 марта;Вот список игр для Android:• Shredders – 17 марта;• The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos – 17 марта;• Zero Escape: The Nonary Games – 22 марта;• Weird West – 31 марта;Вот список игр, которые скоро покинут Android:• Madden NFL 20 – 31 марта;• Narita Boy – 31 марта;• Shadow Warrior 2 – 31 марта;Узнать другие подробности можно здесь