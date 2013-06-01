Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

За девять лет программа ID@Xbox помогла заработать инди-разработчикам более $2.5 млрд

  • Категория: Игры
  • Дата: Сегодня, 17:42
  • Просмотров: 0

Независимые разработчики игр заработали более $2.5 млрд благодаря программе ID@Xbox. Еще более впечатляет тот факт, что только за последние три года это число почти удвоилось. Это не только свидетельствует об успехе программы ID@Xbox, но и говорит о том, что независимая разработка игр на платформах Xbox жива и процветает.

Программа ID@Xbox была основана в 2013 году с целью помочь небольшим и независимым разработчикам игр создавать игры для Xbox и ПК с Windows, а также создать привлекательную экосистему, в которой такие создатели игр могли бы процветать. В то время инди-игры доказали свою ценность и стали движущей силой рынка видеоигр на всех платформах.

За девять лет программа сотрудничала с более чем 4600 разработчиками в 94 странах, чтобы создать более 3000 игр. Такие знаменитые игры, как Limbo, Superhot и The Escapists, были выпущены в рамках программы ID@Xbox.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Программа Xbox Live Indie Games будет закрыта в следующем месяце

Программа Xbox Live Indie Games будет закрыта в следующем месяце

Microsoft собирается объединить Xbox One и PC

Microsoft собирается объединить Xbox One и PC

Подписчики Xbox Game Pass получат девять новых игр в июле

Подписчики Xbox Game Pass получат девять новых игр в июле

Интересная статистика по поводу Windows 10

Интересная статистика по поводу Windows 10

Xbox One: партнёрство с AMD обошлось компании Microsoft более чем в $3 млрд

Xbox One: партнёрство с AMD обошлось компании Microsoft более чем в $3 млрд




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+2  
Новостей: 14119
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10084