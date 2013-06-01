За девять лет программа ID@Xbox помогла заработать инди-разработчикам более $2.5 млрд
-
- Категория: Игры
- Дата: Сегодня, 17:42
- Просмотров: 0
Независимые разработчики игр заработали более $2.5 млрд благодаря программе ID@Xbox. Еще более впечатляет тот факт, что только за последние три года это число почти удвоилось. Это не только свидетельствует об успехе программы ID@Xbox, но и говорит о том, что независимая разработка игр на платформах Xbox жива и процветает.
Программа ID@Xbox была основана в 2013 году с целью помочь небольшим и независимым разработчикам игр создавать игры для Xbox и ПК с Windows, а также создать привлекательную экосистему, в которой такие создатели игр могли бы процветать. В то время инди-игры доказали свою ценность и стали движущей силой рынка видеоигр на всех платформах.
За девять лет программа сотрудничала с более чем 4600 разработчиками в 94 странах, чтобы создать более 3000 игр. Такие знаменитые игры, как Limbo, Superhot и The Escapists, были выпущены в рамках программы ID@Xbox.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Yandex Google Mail Ru
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+2Новостей: 14119
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10084